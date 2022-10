Dinesh Karthik : पंत - डीकेचे प्रमोशन; धमाक्यात सुरूवात मात्र शेवट कडूच!

By

India Vs South Africa 3rd T20I : दक्षिण आफ्रिकेने तिसऱ्या टी 20 सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय गोलंदाजांची चौफेर धुलाई करत 20 षटकात 227 धावा चोपल्या. रिली रॉसोने दमदार शतक ठोकले. तर क्विंटन डिकॉकने 64 धावांची खेळी केली. दरम्यान, भारतानेही दक्षिण आफ्रिकेने ठेवलेल्या 228 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना धडाकेबाज सुरूवात करण्याचा प्रयत्न केला. राहुलच्या अनुपस्थितीत रोहितबरोबर सलामीला ऋष पंतला पाठवण्यात आले. रोहित स्वस्तात माघारी गेल्यानंतर पंतने आक्रमक सुरूवात करून देण्याचा प्रयत्न केला. (Rishabh Pant And Dinesh Karthik Got Promotion)

दरम्यान, दुसऱ्या बाजूने श्रेयस अय्यर देखील 1 धावेची भर घालून माघारी गेला. आता चौथ्या सूर्यकुमार यादव फलंदाजीला येणार असे वाटत होते. मात्र संघ व्यवस्थापनाने दिनेश कार्तिकला वर पाठवले. त्यामुळे दोन्ही विकेटकिपर क्रीजवर होते. या दोघांनीही आक्रमक फटकेबाजी करत धावगती वाढवण्यास सुरूवात केली. ऋषभ पंतने एन्गिडीच्या एकाच षटकात दोन चौकार दोन षटकार मारले होते. मात्र शेवटच्या चेंडूवर तो 17 चेंडूत 27 धावा करून बाद झाला.

दरम्यान, दिनेश कार्तिकने पंत बाद झाल्यानंतरही आपला टेम्पो खाली येऊ दिला नाही. त्यानेही सहाव्या षटकात दोन चौकार आणि एक षटकार मारत भारताला पॉवर प्लेमध्ये 64 धावांपर्यंत पोहचवले. मात्र केशव महाराजच्या त्याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर पुन्हा एकदा षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र स्विच हिट मारण्याच्या नादात तो बोल्ड झाला आणि त्याची 21 चेंडूत केलेली 46 धावांची खेळी अर्धशतकाविनाच परतली. आफ्रिकेच्या 228 धावांचा पर्वत पार करताना आक्रमक फलंदाजीबरोबरच मोठी खेळी करणेही गरजेचे होते. मात्र ऋषभ पंत आणि दिनेश कार्तिक यांना संधी मिळून देखील त्यांना मोठी खेळी साकारता आली नाही. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेने सूर्यकुमार यादवला देखील 8 धावांवर बाद करत भारताला 86 धावांवर पाचवा धक्का दिला.