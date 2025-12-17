Ind vs SA 4th T20 : मालिका विजयासाठी भारताला विजय आवश्यक; सॅमसनला आज तरी मिळेल का संधी? कशी असेल प्लेईंग XI?

भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये आज चौथा टी-२० सामना लखनौ येथे रंगणार आहे. टीम इंडियाचा संघ या लढतीत विजय मिळवून मालिका विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ लखनौ लढतीत भारतावर मात करीत टी-२० मालिकेत २-२ अशी बरोबरीसाठी प्रयत्न करताना दिसणार आहे. भारतीय संघासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे तो म्हणजे सूर्यकुमार यादवचा फलंदाजी फॉर्म. मागील २१ डावांमध्ये त्याला अर्धशतक झळकावता आलेले नाही..दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्धच्या पहिल्या तीन लढतींमध्ये त्याला अनुक्रमे १२, ५, १२ अशा धावा करता आलेल्या आहेत. याबाबत धरमशाला येथे झालेल्या सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादव म्हणाला, की नेटमध्ये माझ्याकडून छान फलंदाजी होत आहे. माझ्याकडून जे करायला हवे ते करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जेव्हा धावा व्हायच्या असतील तेव्हा त्या नक्कीच होतील. माझा फॉर्म वाईट नाही. फक्त धावा होत नाही आहेत. उपकर्णधार शुभमन गिल याच्याकडूनही निराशा होत आहे..IND vs SA, 2nd Test: शुभमन गिल खेळला नाही, तर रिषभ पंतच्या नावावर होणार मोठा विक्रम! धोनीनंतर पहिल्यांदाच....संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा या सलामी जोडीकडून छान कामगिरी होत होती; मात्र संजू सॅमसनला वगळून शुभमन गिलला प्राधान्य देण्यात आले. शुभमन गिलला मात्र कसोटी व एकदिवसीय प्रकाराप्रमाणे टी-२० प्रकारात धावा करता आलेल्या नाहीत. गेल्या काही सामन्यांमध्ये त्याला सपशेल अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. जसप्रीत बुमरा याने वैयक्तिक कारणामुळे तिसऱ्या टी-२० लढतीमधून माघार घेतली होती..चौथ्या सामन्यातील त्याच्या सहभागाबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. त्यामुळे अर्शदीप सिंग याच्यावर पुन्हा एकदा भारतीय गोलंदाजीची मदार अवलंबून असणार आहे. अक्षर पटेल आजारी असल्यामुळे शाहबाज अहमद याला स्थान देण्यात आले आहे; मात्र अक्षर पटेलच्या अनुपस्थितीत कुलदीप यादवचे अंतिम अकरामधील स्थान पक्के असण्याची दाट शक्यता आहे. दक्षिण आफ्रिकन संघाने कसोटी क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली असली तरी गेल्या काही काळामध्ये टी-२० सामन्यांमध्ये त्यांना ठसा उमटवता आलेला नाही..IND vs SA, T20I: टीम इंडियाला धक्का! स्टार अष्टपैलू शेवटच्या दोन सामन्यातून बाहेर; जसप्रीत बुमराहच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह.भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनअभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.