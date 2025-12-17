क्रीडा

Ind vs SA 4th T20 : मालिका विजयासाठी भारताला विजय आवश्यक; सॅमसनला आज तरी मिळेल का संधी? कशी असेल प्लेईंग XI?

Ind vs SA 4th T20 Playing XI : आज भारत दक्षिण आफ्रिका यांच्यात चौथा टी-२० सामना लखनौ येथे रंगणार आहे. भारतीय संघ या लढतीत विजय मिळवून मालिका विजयावर शिक्कामोर्तब करण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्यात संजू सॅमनला संधी मिळेल का? याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये आज चौथा टी-२० सामना लखनौ येथे रंगणार आहे. टीम इंडियाचा संघ या लढतीत विजय मिळवून मालिका विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ लखनौ लढतीत भारतावर मात करीत टी-२० मालिकेत २-२ अशी बरोबरीसाठी प्रयत्न करताना दिसणार आहे. भारतीय संघासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे तो म्हणजे सूर्यकुमार यादवचा फलंदाजी फॉर्म. मागील २१ डावांमध्ये त्याला अर्धशतक झळकावता आलेले नाही.

