Shubman Gill : टीम इंडियाला धक्का! शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी संघातून बाहेर, 'या' खेळाडूकडे कर्णधारपदाची धुरा...

Shubman Gill Ruled Out of India vs South Africa Test : शुभमन गिलला आता रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला असून तो संघाबरोबर गुवाहाटीत दाखल झाला आहे. मात्र, तो पूर्णपणे फिट नसल्याने त्याला कसोटी संघातून बाहेर करण्यात आलं आहे.
Sports News Today: भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेतून बाहेर बाहेर पडला आहे. बीसीसीआयने परिपत्रक जारी करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या कसोटीत गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला मैदानातून बाहेर जावं लागलं होतं. इतकच नाही तर त्याला रुग्णालयातही दाखल करण्यात आलं होतं.

