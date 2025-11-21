Shubman Gill : टीम इंडियाला धक्का! शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी संघातून बाहेर, 'या' खेळाडूकडे कर्णधारपदाची धुरा...

Sports News Today: भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेतून बाहेर बाहेर पडला आहे. बीसीसीआयने परिपत्रक जारी करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या कसोटीत गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला मैदानातून बाहेर जावं लागलं होतं. इतकच नाही तर त्याला रुग्णालयातही दाखल करण्यात आलं होतं. .महत्त्वाचे म्हणजे शुभमन गिलला आता रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला असून तो संघाबरोबर गुवाहाटीत दाखल झाला आहे. मात्र, तो पूर्णपणे फिट नसल्याने त्याला कसोटी संघातून बाहेर करण्यात आलं आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत रिषभ पंत भारतीय संघाचं नेतृत्व करणार आहे. आगामी एकदिवसीय सामन्याच्या मालिकेपूर्वी शुभमन गिल पूर्णपणे फीट होईल, अशी अपेक्षा आहे..Shubman Gill Fitness Test: गिलच्या तंदुरुस्ती चाचणीवर लक्ष गुवाहाटी कसोटी : सहभागाची शक्यता कमी; साई सुदर्शनला संधी."भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात मानेला दुखापत झाली होती. तो अद्यापही पूर्णपणे फीट नसल्याने गुवाहाटीत होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यातून बाहेर झाले आहे. असं बीसीसीआयने जारी केलेल्या परित्रकात म्हटलं आहे. तसेच त्याच्या अनुपस्थितीत रिषभ पंतकडे संघाचं नेतृत्व असेल, अशी माहितीही या परिपत्रकातून देण्यात आली आहे. शुभमन गिलला आता पुढील उपचाराकरिता मुंबईला पाठवण्यात येणार आहे..भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरी कसोटी 22 नोव्हेंबरपासून गुवाहाटीत खेळवली जाणार आहे. शुभमन गिलच्या बाहेर जाण्याने भारताची फलंदाजी कमकुवत झाली आहे. दुसऱ्या कसोटीत शुभमन गिलच्या जागी ऐवजी देवदत्त पडिक्कलला संधी मिळण्याची शक्यता आहे..Shubman Gill Injury Update : शुभमन गिलला झालेली दुखापत गंभीर, रुग्णालयात केलं दाखल; BCCI ने प्रकृतीबाबत दिली महत्त्वाची अपडेट.भारताचा संघ :यशस्वी जायसवाल, के. एल. राहुल, वॉशिंग्टन सुंदर, ऋषभ पंत (कर्णधार/यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, आकाश दीप..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.