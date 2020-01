INDvsSL:मुंबईकर शार्दुल पुन्हा चमकला; सैनीनं लक्ष वेधलं!

इंदौर : वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या सीरिजमध्ये चांगली कामगिरी करून कॅप्टन विराट कोहलीची शाबासकी मिळवणाऱ्या मुंबईच्या शार्दुल ठाकूरनं आज, श्रीलंकेविरुद्धही चमकदार कामगिरी केली. त्यानं तीन बळी घेत श्रीलंकेला 150 धावांच्या आत रोखण्यात मोलाची कामगिरी बजावली. त्याला नवख्या सैनीनं चांगली साथ दिली. त्यानं केवळ 18 धावा देत श्रीलंकेचे दोन फलंदाज माघारी पाठवले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

Innings Break!

A great field day for our bowlers as Sri Lanka lose 9 wickets with a total of 142 on the board.

Scorecardhttps://t.co/OExOCS35VC #INDvSL pic.twitter.com/Mk1k6qNN0h

— BCCI (@BCCI) January 7, 2020