क्रीडा

India vs Sri Lanka Tests: श्रीलंकेतील कसोटीपूर्वी बुमराच्या तंदुरुस्तीवर लक्ष

Bumrah's Fitness in Focus Before Sri Lanka Tests: श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
India vs Sri Lanka Tests

India vs Sri Lanka Tests

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बंगळूर: श्रीलंकेविरुद्धच्या आगामी दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी भारताचा संघ पुढील आठवड्यात जाहीर होणार असून, वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराच्या तंदुरुस्तीवर बारकाईने चर्चा होणार आहे.

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