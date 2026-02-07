India vs USA T20 World Cup : अमेरिकन खेळाडूंसाठी आजचा सामना भावनिक; मुंबईचे दोन तर पुण्याचा एक खेळाडू भारताविरुद्ध मैदानात उतरणार

India begin their T20 World Cup campaign against USA at Wankhede Stadium : टी-२० विश्वकप स्पर्धेला आजपासून सुरुवात होते आहे. आज भारताचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध होणार आहे. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून पहिला सामना जिंकत विजयी सुरुवात करण्याच दोन्ही संघांचा प्रयत्न असणार आहे. भारतीय संघाच्या तुलनेत अमेरिकेचा संघ अनुभवाने कमी आहे. मात्र, तरीही आम्ही या सामन्यात गाफील राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दिली आहे. .दुसरीकडे अमेरिकेच्या संघासाठी आजचा सामना काहीसा भावनिक राहणार आहे. त्याचं कारण म्हणजे या संघात नऊ खेळाडू हे भारतीय वंशाचे आहेत. यात दोन मुंबईच्या दोन तर एका पुण्याच्या एका खेळाडूचाही समावेश आहे. हेच भारतीय खेळाडू आज भारताविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे..India vs USA T20 World Cup : क्रिकेटच्या पंढरीतून टीम इंडियाचं रणशिंग; आज वानखेडेवर अमेरिकेविरुद्ध सामना, ईशान किशन सलामीला येणार?.अमेरिका संघात सौरव नेत्रावळकर, हरमीत सिंग हे मुंबईकर तर शुभम रांजणे हा पुण्याचा खेळाडू आपल्याच भारतीय संघाविरुद्ध खेळणार आहे. नेत्रावळकर आणि सूर्यकुमार तर मुंबईतील वयोगटातील क्रिकेटमध्ये एकत्रितपणे खेळलेले आहेत. अमेरिकेचा कर्णधार मोनांक पटेल हा मूळ गुजरातचा खेळाडू असून तो १९ वर्षांखालील गटात जसप्रीत बुमरासह खेळलेला आहे, त्यामुळे आजचा सामन्यात मोनांक पटेल बुमराचा सामना कसा करतो, याचीही उत्सुकता असणार आहे..अमेरिकेच्या संघात मोनांक पटेल (कर्णधार), सौरभ नेत्रावळकर, हरमीत सिंग, मिलिंद कुमार, शुभन रांजणे, जेसी सिंग, नोस्थुश केंजीगे, साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ती, असे नऊ भारतीय खेळाडू आहेत. हे खेळाडू भारतीय संघाविरुद्ध मैदानात उतरणार असल्याने त्यांच्यासाठी काहीशी विचित्र परिस्थिती राहणार आहे..IND vs NZ 2nd T20I : अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर! दोन बदलांसह भारत मैदानावर उतरला, टॉस जिंकला.दरम्यान, टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेस आज सकाळी कोलंबोत सुरुवात होत असली तरी भारताचा सलामीचा सामना सायंकाळी ७ वाजता सुरू होत आहे, परंतु त्या अगोदर वानखेडे स्टेडियमवर शानदार आणि चमकदार उद्घाटन सोहळ्याची रंगत सादर होणार आहे. संगीत आणि नृत्याचा आविष्कार होत असताना टी-२० विश्वकरंडकाचे आगमन वानखेडे स्टेडियमवर होईल. सायंकाळी ६ वाजता हा सोहळा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.