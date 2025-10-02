क्रीडा

India vs West Indies 1st Test 2025 : वेस्ट इंडीजविरुद्ध पहिली कसोटी आजपासून, भारताचे वर्चस्व अपेक्षित; कशी असेल प्लेईंग XI?

Shubman Gill to Lead India in Ahmedabad : आजपासून वेस्टइंडीज विरुद्धच्या कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेत दोन कसोटी सामने खेळवण्यात येणार असून ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.
टी-२० प्रकारातील आशिया करंडक स्पर्धेवर वर्चस्व गाजवल्यानंतर भारतीय संघ आता वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेवरही प्रभूत्व गाजवण्यास सज्ज झाला आहे. दोन कसोटी सामन्यांची ही मालिका आजपासून होत आहे. प्रशिक्षक गौतम गंभीरसह कर्णधार शुभमन गिल आणि काही खेळाडू दुबईहून सोमवारीच अहमदाबादमध्ये दाखल झाले आणि क्षणाचाही विलंब अथवा विश्रांती न घेता लगेचच कसोटी क्रिकेटच्या मोडमध्ये बदल केला आहे.

