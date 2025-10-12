Ind vs WI 2nd Test : कुलदीप यादवच्या चक्रव्यूहमध्ये फसला वेस्टइंडीज; २४८ धावांवर ऑलआऊट, फॉलोऑनची नामुष्की

भारत विरुद्ध वेस्टइंडीज यांच्यातील दुसरा कसोटी सामन्याचा आजचा तिसरा दिवस आहे. तिसऱ्या दिवशी वेस्ट इंडीजचा संघ कुलदीप यादवच्या फिरकीच्या जाळ्यात अडकला. तिसऱ्या दिवशी कुलदीपने वेस्ट इंडीजच्या ५ फलंदाजांना माघारी घाडलं. तर सिराज आणि बुमराहने प्रत्येकी एक विकेट घेतली. त्याननंतर वेस्ट इंडीजचा संपूर्ण डाव २४८ धावांवर आटोपला असून त्यांच्यावर फॉलोऑनची नामुष्की ओढवली आहे..दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडीयमवर भारत वेस्ट इंडीज यांच्यात दुसरा कसोटी सामना सुरु आहे. या सामन्यात भारताने प्रथम नाणेफेक जिंकत फलंदाजी करण्याचा निर्यण घेतला. पहिल्या डावात कर्णधार शुभमन गिल आणि यशस्वी जैयस्वाल यांनी शतकं झळकवलं. त्यांच्या शतकाच्या जोरावर भारताने पाच बाद ५१८ धावांवर डाव घोषित केला..West Indies Vs India 2nd Test : विराटने इतिहास रचला मात्र विंडीजनेही दिले कडवे प्रत्त्युत्तर.भारताच्या ५१८ धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या वेस्ट इंडीजच्या डावाची सुरुवातही खराब झाली. २१ धावांवर वेस्ट इंडीजला जॉन कॅम्पबेलच्या रुपाने पहिला धक्का बसला. त्यानं २५ चेंडूत १० धावांची खेळी केली. त्यानंतर चंद्रपॉल आणि अॅथझे यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ८७ धावांवर असताना वेस्ट इंडीजला दुसरा धक्का बसला. त्यानंतर वेस्ट इंडीजच्या लागोपाठ गडी आउट झाले. दुसऱ्या दिवस अखेर वेस्ट इंडीजने ४ गडी गमावत १४० धावा केल्या..WI Beat PAK ODI Series : जेडन सील्सने इतिहास रचला, ५० वर्षांत प्रथमच पाकिस्तानवर ओढावली नामुष्की! जगासमोर गेली लाज.दरम्यान, तिसऱ्या दिवशी कुलदीप यादवने भारताच्या गोलंदाजीची सुरुवात केली. वेस्ट इंडीज १५६ धावांवर असताना त्याने शाय होपची विकेट घेत वेस्ट इंडीजला पाचवा धक्का दिला. त्यानंतर त्याने लगेच टेविन इमलाचला माघारी परतला. २१ धावांवर असतान त्याला कुलदीपने त्याला एलबीडब्लू आऊट केलं. वेस्ट इंडीजला सातवा धक्का जस्टीन ग्रेव्सच्या रुपाने बसला. त्याने १८ धावांचं योगदान दिलं. याशिवाय सिराज आणि बुमराहने प्रत्येकी एक विकेट घेतली. दरम्यान वेस्ट इंडीजकडून अॅथझेने सर्वाधिक ४१ धावांची खेळी केली तर चंद्रपॉलने ६७ चेंडूत ३४ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.