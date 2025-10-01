Ind vs WI Test Series 2025 : उद्यापासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका; भारतीय संघाचा कसून सराव; बुमरा अन् कुलदीपची मात्र विश्रांती, कारण काय?

India kickstarts Test series against West Indies from Oct 2 at Narendra Modi Stadium : आशियाई करंडकाला गवसणी घातल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत भारतीय संघातील क्रिकेटपटूंनी सरावाला सुरुवात केली. भारत-वेस्ट इंडीज यांच्यामध्ये २ ऑक्टोबरपासून दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार असून त्याआधी भारतीय खेळाडूंनी सरावाला प्राधान्य दिले. जसप्रीत बुमरा, कुलदीप यादव व अक्षर पटेल या खेळाडूंनी विश्रांती घेतली. .आशियाई करंडकाचा अंतिम सामना व वेस्ट इंडीजविरुद्धची कसोटी मालिका यामध्ये कमी दिवसांचा फरक आहे. त्यामुळे भारतीय संघ व्यवस्थापनला खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीचा विचार करावा लागणार आहे. आशियाई करंडक आटोपल्यानंतर तत्काळ भारतीय संघाने सरावाला प्राधान्य दिले हे विशेष..मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार शुभमन गिल यांच्या सान्निध्यात खेळाडूंनी सराव केला. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये जवळपास तीन तास हा सराव केला गेला. भारतीय खेळाडूंनी वॉर्मअपपासून सरावाला सुरुवात केली. त्यानंतर झेल पकडण्याचा सराव केला. शेवटी त्यांनी आपला मोर्चा नेटमधील फलंदाजी व गोलंदाजीकडे वळवला. मोहम्मद सिराज व प्रसिध कृष्णा या दोनही वेगवान गोलंदाजांनी ४५ मिनिटे कसून सराव केला..यशस्वी जयस्वाल, के. एल. राहुल, ध्रुव जुरेल यांनी फलंदाजीचा सराव केला. देवदत्त पडिक्कल व साई सुदर्शन या मधल्या फळीतील फलंदाजांकडून सराव करण्यात आला. शुभमन गिलला मात्र सराव करताना अडचणीला सामोरे जावे लागले. सिराज व कृष्णाच्या गोलंदाजीचा सामना करणे त्याच्यासाठी आव्हानात्मक ठरले..शुभमन गिल याच्याकडे भारताच्या कसोटी संघाचे नेतृत्वपद असून तो पहिल्यांदाच मायदेशातील जागतिक कसोटी अजिंक्यपद मालिका अंतर्गत कर्णधार म्हणून आपली भूमिका पार पाडणार आहे. याआधी त्याने इंग्लंडमधील कसोटी मालिकेत भारतीय संघाचे नेतृत्व केले होते. ही मालिका २-२ अशी बरोबरीत राहिली होती. कसोटी संघातील जवळपास प्रत्येक स्थानासाठी खेळाडू निश्चित आहे; मात्र एका स्थानासाठी चुरस दिसून येत आहे..नितीशकुमार रेड्डी व देवदत्त पडिक्कल यांच्यापैकी कुणाला संघात स्थान द्यायचे, याबाबतचा अंतिम निर्णय संघ व्यवस्थापनाला घ्यावा लागणार आहे. नितीशकुमार अष्टपैलू खेळाडू असून पडिक्कल फलंदाज आहे. याशिवाय भारतीय संघ आगामी कसोटी मालिकेत वेगवान गोलंदाजांना साथ देत असलेल्या खेळपट्ट्यांना प्राधान्य देतो, की फिरकी गोलंदाजांना पोषक असलेल्या खेळपट्ट्यांना हिरवा कंदील दाखवतो, हे पाहणेही याप्रसंगी रंजक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.