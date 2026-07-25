क्रीडा

IND vs ZIM 2nd T20I: वैभव सुर्यवंशीची स्फोटक फलंदाजी आजही पाहायला मिळणार; भारत- झिम्बाब्वे दुसरा सामना किती वाजता अन् कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या

India Eyes Consecutive Victory in Harare: झिम्बाब्वेविरुद्ध पहिल्या टी-२० सामन्यात दमदार विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघ दुसऱ्या सामन्यातही विजयाची मालिका कायम ठेवण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहे.
IND vs ZIM 2nd T20I

IND vs ZIM 2nd T20I

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हरारे: सलग सात सामन्यांनंतर पहिला विजय मिळवून गाडी रुळावर आणणाऱ्या भारतीय संघाता आता सातत्य राखण्याची गरज आहे. झिम्बाब्वेविरुद्ध उद्या होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून श्रेयस अय्यर आपल्या कर्णधारपदी पहिल्या मालिका विजयासाठी उत्सुक आहे.

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