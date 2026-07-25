IND vs ZIM 2nd T20I: वैभव सुर्यवंशीची स्फोटक फलंदाजी आजही पाहायला मिळणार; भारत- झिम्बाब्वे दुसरा सामना किती वाजता अन् कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या

हरारे: सलग सात सामन्यांनंतर पहिला विजय मिळवून गाडी रुळावर आणणाऱ्या भारतीय संघाता आता सातत्य राखण्याची गरज आहे. झिम्बाब्वेविरुद्ध उद्या होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून श्रेयस अय्यर आपल्या कर्णधारपदी पहिल्या मालिका विजयासाठी उत्सुक आहे..विश्वकरंडक जिंकल्यानंतर भारतीय संघावर आयर्लंडविरुद्ध ०-२ आणि इंग्लंडविरुद्ध ०-४ असा सलग दोन मालिकांमध्ये व्हाइटवॉश स्वीकारण्याची नामुष्की आली, मात्र किती तरी पटीने कमजोर असलेल्या झिम्बाब्वेवर काल झालेल्या सामन्यात अपेक्षित आणि सहज विजय मिळवला. उद्या आणि रविवारी सलग दोन दिवशी होणाऱ्या उर्वरित दोन दिवसांत दोन्ही सामने जिंकले जातील, अशी अपेक्षा आहे..वैभव सूर्यवंशीने १९ चेंडूंत ५० धावांची खेळी करून त्याच्या पहिल्या तीन सामन्यांतील अपयशाची भरपाई केली आणि तो सर्वात कमी वयात अर्धशतक करणारा फलंदाज ठरला. त्याचबरोबर मयंक यादवने ४-०-१८-२ अशी कामगिरी करताना घातक गोलंदाजी केली. विजयासाठी असलेले १२६ धावांचे आव्हान भारताने सहापेक्षा अधिक षटके राखून आणि सात विकेट राखून पार केले. भारताच्या अशा एकतर्फी कामगिरीमुळे उद्याचा सामनाही किती षटके चालणार, याचीच उत्सुकता असेल..Heavy Rain Effects: गुजरातमध्ये पावसाचा धुमाकूळ कायम, आसाममध्ये गंभीर स्थिती, काश्मीरमध्येही हजेरी.वैभव सूर्यवंशी अपेक्षित फटकेबाजी करत असताना अभिषेक शर्माला मात्र संधीचा फायदा घेता आला नाही. वास्तविक हरारेचे हे मैदान दोघांसाठी फलदायी ठरलेले आहे. अभिषेकने याच मैदानावर दोन वर्षांपूर्वी आपले पहिले शतक केलेले आहे, तर १९ वर्षांखालील विश्वकरंडक स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध वैभवने मोठी शतकी खेळी केली होती. वैभव सूर्यवंशी उद्याच्या सामन्यात किती धावा करतो, याची उत्सुकता आहे..इंग्लंडविरुद्ध वैभवला तीन सामन्यांत संधी देण्यात आली होती, परंतु आयपीएलमध्ये त्याच्या राजस्थान संघातून खेळणाऱ्या जोफ्रा आर्चर आणि इंग्लंडच्या इतर वेगवान गोलंदाजांनी वैभववर आखूड टप्प्याचा मारा केला होता. झिम्बाब्वे संघात तेवढ्या तोडीचा वेगवान गोलंदाज नसल्याचा फायदा वैभवला झाला, मात्र त्याने कालच्या सामन्यात चेंडू जोरात मारण्यासाठी चेंडूच्या रेषेत न राहता थोडे बाजूला होत चांगली फटकेबाजी केली..भारताला गेल्या सात सामन्यांत अपयश आले होते. त्याचे प्रमुख कारण वेगवान गोलंदाजांचे अपयश होते. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या या मालिकेसाठी मयंक यादव, प्रिंस यादव आणि अशोक शर्मा या नवोदितांवर विश्वास दाखवण्यात आला आहेत. या तिघांनीही कालच्या पहिल्या सामन्यात काही चेंडू ताशी १५० कि.मी. वेगात टाकून आपली क्षमता दाखवली. त्यापुढे झिम्बाब्वेचे फलंदाज सुरुवातीपासून अडचणीत आले. उद्याच्या सामन्यात ते याकून कसा मार्ग काढतात यावर त्यांचा प्रतिकार अवलंबून असणार आहे. अन्यथा हा सामनाही एकतर्फी होईल..Maharashtra Weather : कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय पण महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी होणार; पुढच्या चार दिवसांचा हवामान अंदाज असा.मयंकसाठी तंदुरुस्तीत सातत्य महत्त्वाचेकालच्या सामन्यात पुनरागमन करणारा मयंक यादव चांगलाच प्रभावी ठरला होता. दुखापतीमुळे त्याला वारंवार अडचणीत आणलेले आहे. अनेकदा त्याला क्रिकेटपासून दूर रहावे लागले आहे. आता मयंकला तंदुरुस्तीमध्ये सातत्य दाखवण्याची गरज आहे. असे झाल्यास त्याचा पुढील मालिकांसाठी प्रामुख्याने विचार केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.