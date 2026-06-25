FIH Hockey Nations Cup: भारतीय महिला ठरल्या चॅम्पियन! यजमान न्यूझीलंडचा उडवला धुव्वा

FIH Hockey Womens Nations Cup Final 2026: भारताच्या महिला हॉकी संघाने अंतिम फेरीच्या लढतीत यजमान न्यूझीलंड महिला हॉकी संघावर २-० असा विजय मिळवला आणि एफआयएच नेशन्स करंडकाच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली. भारताच्या दीपिका सहरावत हिने या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक सहा गोल करीत धमक दाखवली. भारताचे हे दुसरे नेशन्स कप विजेतेपद आहे, यापूर्वी त्यांनी २०२२ मध्ये या स्पर्धेचे पहिले विजेतेपद पटकावले होते..Indian Hockey Team: ३६ खेळाडू, एकच लक्ष्य! भारताचा हॉकी संघ जिंकण्यासाठी सज्ज; सरावाला जोरदार सुरुवात.महाराष्ट्रातील साताऱ्याच्या ऋतुजा पिसाळ हिने या स्पर्धेत शानदार कामगिरी करीत अजिंक्यपदात मोलाचा वाटा उचलला. भारतीय महिला हॉकी संघाने अंतिम फेरीच्या लढतीत न्यूझीलंडवर सहज मात केली..नवनीत कौरने चौथ्या मिनिटाला गोल करीत भारताला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर सुनेलिता टोप्पो हिने १५व्या मिनिटाला भारतासाठी दुसरा गोल करुन दिला. अखेर भारतीय महिला हॉकी संघाने ही लढत सहज आपल्या नावावर केली..त्याआधी भारतीय महिला हॉकी संघाने अ गटातील साखळी फेरीच्या लढतीत तीन लढती जिंकत अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. न्यूझीलंडने ब गटामधून तीन लढती जिंकत फायनलमध्ये धडक मारली..Hockey: आशियाई अन् विश्वकरंडक स्पर्धांसाठी दोन भिन्न संघांचा सहभाग? केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून संकेत; भारताचा हॉकी संघाचा कस लागणार.अंतिम सामन्यातील विजयासोबतच पुढील हंगामात भारतीय महिला संघाचे एफआयएच हॉकी महिला प्रो लीगमध्ये पुनरागमनही झाले. अंतिम सामन्यात लालरेम्सियामीने 'प्लेअर ऑफ द मॅच' पुरस्कार मिळवला, तर दीपिकाने सहा गोलांसह स्पर्धेत संयुक्तपणे सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूचा मान मिळवला. हा सन्मान तिने अमेरिकेच्या ॲश्ले सेसासोबत विभागून घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.