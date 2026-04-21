Indian Hockey Team: ३६ खेळाडू, एकच लक्ष्य! भारताचा हॉकी संघ जिंकण्यासाठी सज्ज; सरावाला जोरदार सुरुवात

नवी दिल्ली : भारतीय पुरुष हॉकी संघ आगामी आंतरराष्ट्रीय मोसमासाठी सज्ज होत आहे. एफआयएच प्रो लीग, विश्वकरंडक व आशियाई क्रीडा स्पर्धा या तीन महत्त्वाच्या स्पर्धा डोळ्यांसमोर ठेवून भारतीय हॉकी संघाने सोमवारपासून बंगळूरमध्ये सरावाला प्राधान्य दिले आहे..बंगळूरमधील स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडियाच्या (साई) केंद्रामध्ये २० एप्रिलपासून सुरुवात झालेल्या राष्ट्रीय शिबिराचा शेवट ९ मे रोजी होणार आहे. या शिबिरासाठी ३६ हॉकीपटूंची निवडही करण्यात आली आहे..भारतीय पुरुष हॉकी संघाच्या शिबिरामध्येे विशिष्ट बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. व्यस्त आंतरराष्ट्रीय हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर संघाची तयारी अधिक अचूक करण्यासाठी या प्रशिक्षण शिबिरात डावपेचांमधील सुसंवाद, शारीरिक क्षमता वाढवणे आणि सामन्याच्या सराव सत्रांवर विशेष ध्यान देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त, संघ सर्व विभागांमध्ये लय साधणे, खेळाडूंचे संयोजन सुधारणे आणि खेळाडूंची संख्या वाढवणे यावरही कटाक्ष टाकण्यात येणार आहे..युवा खेळाडूंना संधीभारतीय संघाच्या शिबिरामध्ये यंदा युवा खेळाडूंनाही संधी देण्यात आली आहे. मोहीत शशीकुमार, प्रिन्सदीप सिंग या युवा खेळाडूंना गोलरक्षक म्हणून संधी देण्यात आली आहे. बचावफळीतही पुवन्ना चंदुरा बॉबी, यशदीप सिवाच, नीलम सेस, अमनदीप लाक्रा या युवकांची निवड करण्यात आली आहे. मधल्या फळीत राजिंदर सिंग, मनमीत सिंग, एम. रबीचंद्र सिंग, विष्णूकांत सिंग, राजकुमार पाल, नीलकांता शर्मा व रोशन कुजुर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे..भारताचा पुरुष हॉकी संघ : गोलरक्षक : क्रिशन बहादूर पाठक, पवन, सूरज करकेरा, मोहीत शशीकुमार, प्रिन्सदीप सिंग. बचावपटू : अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंग, संजय, हरमनप्रीत सिंग, जुगराज सिंग, सुमीत, पुवन्ना चंदुरा बॉबी, यशदीप सिवाच, नीलम संजीप सेस, अमनदीप लाक्रा. मधली फळी : राजिंदर सिंग, मनमीत सिंग, हार्दिक सिंग, एम. रबीचंद्र सिंग, विवेक सागर प्रसाद, विष्णूकांत सिंग, राजकुमार पाल, नीलकांता शर्मा, रोशन कुजुर, मनप्रीत सिंग. आक्रमक फळी : अभिषेक, सुखजीत सिंग, शीलानंद लाक्रा, मनदीप सिंग, अरायजीत सिंग हुंदल, अंगर बीर सिंग, उत्तम सिंग, सेल्वम कार्ती, आदित्य अर्जुन लालगे, मनींदर सिंग, दिलप्रीत सिंग.