टीम इंडियाने नक्वींकडून आशिया कपची ट्रॉफी का घेतली नाही? BCCIने सांगितलं कारण

महिला आशिया कप २०२६चं विजेतेपद भारतानं पटकावलं पण भारताच्या महिला संघाने विजेतेपदानंतर ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पुरुष संघानेही आशिया कप जिंकल्यानंतर ट्रॉफी घेतली नव्हती. पाकिस्तानचे मंत्री मोहसनीन नक्वी हे पीसीबीसह एशियन क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. भारताने त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. ट्रॉफी न घेण्याचं कारणही बीसीसीआयने सांगितलंय..भारतीय संघाने महिला आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला ७२ धावांनी हरवत आठव्यांदा विजेतेपद पटकावलं. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सूर्यकुमार यादवने मोहसीन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी घेतली नव्हती. त्याच पावलावर पाऊल टाकत महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी घेण्यास नकार दिलाय. आता बीसीसीआय सचिवांनी प्रतिक्रिया दिली आहे..US Open Final: अल्काराझला हरवलं, टियाफोलाही धुतलं! बेन शेल्टन US Openच्या फायनलमध्ये; २२ वर्षांनंतर अमेरिकेचा खेळाडू इतिहास रचणार?.बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी म्हटलं की, ट्रॉफी न घेण्याचं दुसरं काही कारण नाही. आमचा एकच उद्देश होता की, पहलगाममध्ये जे घडलं त्यामुळे आम्हाला त्यांची अडचण होती. पाकिस्तानसोबत आमचे संबंध बिघडले होते. पाकिस्तानसोबत कोणताच खेळ खेळायचा नव्हता. तरीही बीसीसीआयने सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीला फॉलो केले आणि खेळलो..एसीसीची जुनी पॉलीसी आहे. जेव्हा जय शहा एसीसीचे चेअरमन होते तेव्हाही नियम होता की जो संघ एशिया कपचं विजेतेपद पटकावेल त्यांना देशाचे राष्ट्रपती किंवा सेक्रेटरी ट्रॉफी देतील. हा अलिखित नियम होता. जय शहा अध्यक्ष असताना त्यांनीही ट्रॉफी दिली नव्हती. गेल्या वर्षी आशिया कपमध्ये भारत जिंकला तेव्हा परंपरा पाळली गेली नाही. त्यावेळी एसीसीचे अध्यक्ष ट्रॉफी देण्यासाठी गेले. पण आम्हाला त्यांच्याकडून ट्रॉफी घ्यायची नाही असंही बीसीसीआय सचिवांनी स्पष्ट केलं..भारताचा प्रत्येक खेळाडू आणि देशवासिय राष्ट्र प्रथम हे धोरण स्वीकारतात. जो देश आमच्याविरोधात युद्धाच्या गोष्टी करतो त्यांच्याकडून आम्ही ट्रॉफी स्वीकारणार नाही. पुरुष संघानेही आशिया कपची ट्रॉफी घेतली नव्हती आणि महिला संघ जिंकला तरी ट्रॉफी घेतली नाही असं बीसीसीआय सचिव म्हणाले..सैकिया यांनी सांगितलं की, एसीसीला प्रस्ताव दिला होता की ट्रॉफी एसीसीच्या उपाध्यक्षांनी द्यावी पण त्यांनी मान्य केलं नाही. आमची विनंती होती की वाद निर्माण करू नका, जो संघ जिंकेल त्यांना ट्रॉफी मिळाली पाहिजे. कोणत्याही वादाशिवाय यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो. पण नाही केलं तर आम्ही त्यावर बळजबरी नाही करू शकत. मात्र आज नाही तर उद्या बीसीसीआयकडे ट्रॉफी नक्की येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.