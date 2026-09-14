क्रीडा

टीम इंडियाने नक्वींकडून आशिया कपची ट्रॉफी का घेतली नाही? BCCIने सांगितलं कारण

India Women Refused Asia Cup Trophy भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने आशिया कप जिंकल्यानंतर ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. पाकिस्तानचे मंत्री मोहसिन नक्वी यांच्या आडमुठेपणामुळे पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे.
India Women Refused Asia Cup Trophy

India Women Refused Asia Cup Trophy

Esakal

सूरज यादव
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महिला आशिया कप २०२६चं विजेतेपद भारतानं पटकावलं पण भारताच्या महिला संघाने विजेतेपदानंतर ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पुरुष संघानेही आशिया कप जिंकल्यानंतर ट्रॉफी घेतली नव्हती. पाकिस्तानचे मंत्री मोहसनीन नक्वी हे पीसीबीसह एशियन क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. भारताने त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. ट्रॉफी न घेण्याचं कारणही बीसीसीआयने सांगितलंय.

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