Women’s World Cup Final : आधी पराभव बघितले...आता इतिहास घडवण्याची वेळ; फायनलसाठी तयार हरमन ब्रिगेड, किती वाजता सुरु होईल सामना?

महिला क्रिकेट विश्वकप स्पर्धेचा अंतिम सामना उद्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणार आहे. नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून त्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज झाले आहेत. दोन्ही संघातील खेळाडूंकडून कसून सराव सुरू आहे. महत्त्वाचे दोन्ही संघांनी आजपर्यंत एकाही विश्वकप जिंकला नसून दोघांनाही पहिल्यांचा विश्वचषकावर नाव कोरण्याची संधी आहे..या सामन्यापूर्वी आज दोन्ही संघाच्या कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी बोलताना कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली, ''आम्ही यापूर्वी अनेकदा पराभव बघितले आहेत. आता आम्हाला विजयाचा आनंद अनुभवायचा आहे. उद्याचा दिवस हा इतिहास घडवण्याचा दिवस आहे. गेल्या सामन्यातील विजयानंतर भारतीय संघाचा आत्मविश्वास उंचावला आहे.''.ती म्हणाली की, ''पराभव काय असतो, हे आम्हाला माहिती आहे. मात्र, आता आम्हाला विजयाची चव चाखायची आहे. आम्ही मेहनतीने इथपर्यंत पोहोचलो आहोत. उद्याचा दिवस आमच्यासाठी खास असणार आहे. खरं तर सामन्याचा निकाल आमच्या हातात नाही. पण आम्ही क्रिकेट एन्जॉय करण्याचा प्रयत्न करू. गेल्या दोन सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी चांगलं प्रदर्शन केलं आहे.''.Women's World Cup Final : विश्वकप जिंकल्यास महिला क्रिकेटपटूंना मिळणार कोट्यवधींचं बक्षीस? नेमकी कुणी दिली ऑफर? वाचा... .पुढे तिने सांगितलं की विश्वकप स्पर्धेच्या अंतिम सामना खेळणं यापेक्षा दुसरं मोटिवेशन काहीही असू शकत नाही. आमचा संघ पूर्णपणे तयार आहे. प्रत्येक जण त्यांच्या प्रदर्शनावर फोकस करून आहे. संघात सध्या आत्मविश्वासपूर्ण वातावरण आहे, हीच आमची सर्वात मोठी ताकद आहे.''.INDW vs SAW Final: भारताच्या वर्ल्ड विजयाच्या मार्गात दक्षिण आफ्रिकेचा अडथळा! कुठे, केव्हा व किती वाजता पाहाल World Cup Final? थेट प्रक्षेपण कुठे दिसेल?.दरम्यान, भारतीय संघ तिसऱ्यांदा विश्वकप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पोहोचला आहे. मात्र तिन्ही वेळा भारतीय संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवाच्या जखमा आजही खेळाडूंच्या मनात ताज्या आहेत. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. यंदा घरच्या मैदानावर इतिहास रचण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला आहे. उद्याचा सामना मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर होणार असून भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३ वाजता सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी २:३० वाजता नाणेफेक होईल.