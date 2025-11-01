क्रीडा

Women’s World Cup Final : आधी पराभव बघितले...आता इतिहास घडवण्याची वेळ; फायनलसाठी तयार हरमन ब्रिगेड, किती वाजता सुरु होईल सामना?

India vs South Africa Women’s World Cup Final : दोन्ही संघांनी आजपर्यंत एकाही विश्वकप जिंकला नसून दोघांनाही पहिल्यांचा विश्वचषकावर नाव कोरण्याची संधी आहे. त्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज झाले आहेत.
India vs South Africa Women’s World Cup Final

India vs South Africa Women’s World Cup Final

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

महिला क्रिकेट विश्वकप स्पर्धेचा अंतिम सामना उद्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणार आहे. नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून त्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज झाले आहेत. दोन्ही संघातील खेळाडूंकडून कसून सराव सुरू आहे. महत्त्वाचे दोन्ही संघांनी आजपर्यंत एकाही विश्वकप जिंकला नसून दोघांनाही पहिल्यांचा विश्वचषकावर नाव कोरण्याची संधी आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricketer
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com