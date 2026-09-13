क्रीडा

India Women Hockey: ३ पेनल्टी कॉर्नर अन् तिन्ही गोल! सुप्रियाच्या हॅट्‌ट्रिकने भारताने कोरियाला ५-१ ने लोळवलं, फायनलमध्ये एन्ट्री

Women Hockey: ड्रॅग-फ्लिकमध्ये तरबेज असलेल्या सुप्रियाच्या शानदार हॅट्‌ट्रिकच्या जोरावर भारतीय महिला हॉकी संघाने दक्षिण कोरियाचा ५-१ असा दणदणीत पराभव करत ज्युनियर आशिया करंडक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
India Women Hockey

India Women Hockey

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मोक्वी (चीन) : ड्रॅग-फ्लिकमध्ये तरबेज असलेल्या सुप्रियाच्या शानदार हॅट्‌ट्रिकच्या जोरावर भारतीय महिला हॉकी संघाने दक्षिण कोरियाचा ५-१ असा दणदणीत पराभव करत ज्युनियर आशिया करंडक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

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