मोक्वी (चीन) : ड्रॅग-फ्लिकमध्ये तरबेज असलेल्या सुप्रियाच्या शानदार हॅट्ट्रिकच्या जोरावर भारतीय महिला हॉकी संघाने दक्षिण कोरियाचा ५-१ असा दणदणीत पराभव करत ज्युनियर आशिया करंडक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. .उपांत्य फेरीचा हा सामना गाजवणाऱ्या सुप्रियाने तीन पेनल्टी कॉर्नरचे अचूक गोलमध्ये रूपांतर करत हॅट्ट्रिक केली आणि गतविजेत्या भारताने पुन्हा एकदा जेतेपदासाठी आपण सज्ज आहोत हे दाखवून दिले. अंतिम सामन्यात भारताचा सामना चीन आणि जपान यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य सामन्यातील विजेत्या संघाशी होईल. भारतासह कोरियानेही सुरुवातीला सावध पवित्रा घेतला. .Hockey World Cup: भारतीय संघाने दणादण ६ गोल करत मारलं मैदान! दक्षिण आफ्रिकेचा उडवला धुव्वा.बाद फेरीतील सामन्याचा दबाव यामुळे सुरुवातीचा काही काळ बचावात्मक आणि सावध खेळ पाहायला मिळाला. भारताने हळूहळू लय पकडली आणि गोल करण्याच्या संधी निर्माण करण्यास सुरुवात केली. अखेर १३ व्या मिनिटाला कोंडी फोडली. नियोजनबद्ध आक्रमणानंतर मधू सिदारने गोल करत भारताला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. .दुसऱ्या खंडाममध्ये भारतीयांनी सामन्यावर वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली. कोरियाच्या गोलक्षेत्रात सातत्याने धडक मारली. १७ व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला आणि सुप्रियाने अचूक ड्रॅग-फ्लिक करत २-० अशी आघाडी मिळवून दिली. २१ व्या मिनिटाला त्यांच्या आक्रमक खेळाचे पुन्हा फळ मिळाले. सुखवीर कौरने गोल केला आणि भारताची आघाडी ३-० अशी झाली. .Hockey World Cup 2026: भारताचा विजय हातातून निसटला! पहिल्या हाफमधील पिछाडीनंतर इंग्लंडने फिरवला सामना.मध्यंतरानंतर भारताने जोरदार सुरुवात केली आणि ३३ व्या मिनिटाला आघाडी आणखी वाढवली. पुन्हा मिळालेल्या पेनल्टी कॉर्नरवर सुप्रियाने गोल केला. हा तिचा सामन्यातील दुसरा गोल ठरला. दरम्यान, दक्षिण कोरियाने जोरदार प्रयत्न सुरूच ठेवले. ५६ व्या मिनिटाला भारताला आणखी एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. सुप्रियाने पुन्हा एकदा अप्रतिम अचूकतेने गोल करत आपली हॅट्ट्रिक पूर्ण केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.