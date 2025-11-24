क्रीडा

India Women Kabaddi: भारत अंतिम फेरीत दाखल; महिला विश्वकरंडक कबड्डी, इराणवर मात

Key Moments and Performance Highlights: भारताने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी इराणचा ३३-२१ असा पराभव केला आणि दुसऱ्या महिला विश्वकरंडक कबड्डी स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली. ढाक्यात सुरू असलेल्या या स्पर्धेतील भारत-इराण हा उपांत्य फेरीचा सामना अंतिम सामन्याइतकाच महत्वाचा होता.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : भारताने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी इराणचा ३३-२१ असा पराभव केला आणि दुसऱ्या महिला विश्वकरंडक कबड्डी स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली.

