क्रीडा

India W vs Australia W : भारतीय महिला संघाचा आज ऑस्ट्रेलियाशी सामना; एकदिवसीय मालिकेत इतिहास घडवून विश्‍वकरंडकात प्रवेश करणार?

India Women vs Australia Women ODI Series : भारत व ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांमध्ये अखेरचा एकदिवसीय सामना आज (ता. २०) नवी दिल्लीत रंगणार आहे. भारतीय महिला संघाने ऑस्ट्रेलियन संघाविरुद्ध अद्याप एकही एकदिवसीय मालिका जिंकलेली नाही.
India W vs Australia W

India W vs Australia W

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

India Women face Australia in the ODI series decider at Delhi : स्मृती मानधनाच्या झंझावाती शतकाच्या जोरावर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियन महिला संघावर दमदार विजय मिळवत तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली. आता भारत व ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांमध्ये अखेरचा एकदिवसीय सामना आज (ता. २०) नवी दिल्लीत रंगणार आहे. भारतीय महिला संघाने ऑस्ट्रेलियन संघाविरुद्ध अद्याप एकही एकदिवसीय मालिका जिंकलेली नाही.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
cricket australia
Australia Women vs India Women
Cricket Match

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com