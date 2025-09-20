India Women face Australia in the ODI series decider at Delhi : स्मृती मानधनाच्या झंझावाती शतकाच्या जोरावर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियन महिला संघावर दमदार विजय मिळवत तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली. आता भारत व ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांमध्ये अखेरचा एकदिवसीय सामना आज (ता. २०) नवी दिल्लीत रंगणार आहे. भारतीय महिला संघाने ऑस्ट्रेलियन संघाविरुद्ध अद्याप एकही एकदिवसीय मालिका जिंकलेली नाही. .नवी दिल्लीतील सामन्यात विजय मिळवून इतिहास रचण्याची संधी भारतीय महिला संघाकडे आहे. याचसह कमालीचा आत्मविश्वास वाढवून एकदिवसीय विश्वकरंडकात प्रवेश करण्याकडेही भारतीय महिला संघाचे लक्ष असणार आहे. ऑस्ट्रेलियन संघाने पहिल्या एकदिवसीय लढतीत भारतीय संघावर सहज विजय मिळवला आणि आघाडी मिळवली. त्यानंतर मात्र हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय संघाने पुढील लढतीत ऑस्ट्रेलियाचा १०२ धावांनी धुव्वा उडवला व १-१ अशी बरोबरी साधली. ऑस्ट्रेलियन संघावर सर्वाधिक धावांनी पराभूत होण्याची नामुष्की ओढवली. भारताचा मागील १२ सामन्यांमधील ऑस्ट्रेलियावरील पहिलाच विजय ठरला..Asia Cup 2025 Super Four : आजपासून रंगणार ‘सुपर फोर’ फेरी; बांगलादेशसमोर श्रीलंकेचं आव्हान.मधल्या फळीत चमक दाखवावीसलामी फलंदाज शेफाली वर्मा हिला या मालिकेत संधी देण्यात आलेली नाही. स्मृती मानधना हिने दुसऱ्या लढतीत शतक झळकावले; पण इतर फलंदाजांना मोठी खेळी करता आलेली नाही. जेमिमा रॉड्रिग्ज हिला आजारपणामुळे माघार घ्यावी लागली आहे. त्यामुळे आता मधल्या फळीतील फलंदाजांना जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. कर्णधार हरमनप्रीत कौर, रिचा घोष व हर्लीन देओल या फलंदाजांनी मधल्या टप्प्यात मोलाच्या धावा करणे अपेक्षित आहेत..क्षेत्ररक्षणात सुधारणा करायचीयभारतीय महिला संघाने दुसऱ्या एकदिवसीय लढतीत दणदणीत विजय मिळवला असला तरी क्षेत्ररक्षणात त्यांच्याकडून चुका घडल्या. पहिल्या सामन्यात चार झेल सोडल्यानंतर भारतीय संघातील खेळाडूंनी दुसऱ्या सामन्यात तब्बल सहा झेल सोडले. भारतीय महिला खेळाडूंनी पहिल्या दोन सामन्यांत एकूण दहा झेल सोडले. याचा अर्थ भारतीय खेळाडूंना क्षेत्ररक्षणात सुधारणा करावी लागणार आहे. यावर हरमनप्रीत कौर म्हणाली, पहिल्या सामन्याप्रमाणे दुसऱ्या सामन्यातही आमच्याकडून झेल सोडण्यात आले; पण गोलंदाजांनी प्रभावी कामगिरी केल्यामुळे मनाजोगता निकाल लागला..Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा पुन्हा मुर्खपणा! ICC च्या ई मेलला अर्धवट उत्तर अन् विचारला उलट प्रश्न....विजयाची मालिका खंडितऑस्ट्रेलियन संघाने २०२४मधील फेब्रुवारी महिन्यापासून सलग १३ एकदिवसीय सामन्यात विजय संपादन केले होते; मात्र भारतीय महिला संघाने दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात धडाकेबाज विजय साकारत त्यांची विजयाची मालिका खंडित केली. याआधी दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाचा अखेरचा पराभव झाला होता. या पराभवामुळे ऑस्ट्रेलियन संघ आज होत असलेल्या अखेरच्या लढतीत अधिक सतर्कपणे मैदानात उतरताना दिसेल. कर्णधार एलिसा हिली हिनेही याबाबत मत व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.