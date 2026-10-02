IND W Hockey: ४४ वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली! चीनला फायनलमध्ये हरवत भारताचा गोल्डवर कब्जा; थेट ऑलिम्पिकचं तिकीटही मिळवलं

INDIA WOMEN HOCKEY WINS GOLD AFTER 44 YEARS: आशियाई खेळांमध्ये पुन्हा एकदा भारताच्या लेकींनी हॉकीमध्ये सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला आहे. ४४ वर्षांनंतर भारतीय महिला हॉकी संघाने हे सुवर्णपदक आपल्या नावावर केलं आहे. १९८२ नंतर मिळालेल्या या पदकाचं महत्त्व भारतीय संघासाठी नक्कीच खास आहे. भारताच्या लेकींनी चीनला १-० ने नामवत हा सामना आपल्या नावावर केला आहे. या सुवर्ण विजयासोबतच भारतीय महिलांनी लॉस एंजेलिस २०२८ ऑलिम्पिकसाठी थेट पात्रता मिळवली आहे..सामन्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय महिला संघाने आक्रमक खेळी करत आपलं लक्ष्य स्पष्ट केलं. पहिल्याच क्वार्टरमध्ये भारताच्या लालरेमसिआमीने शानदार गोल करत भारताला १-० अशी महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवून दिली. ही आघाडी मिळाल्यानंतर भारतीय संघाने चीनला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही..चीनने गोल करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये चीनला पेनल्टी स्ट्रोकही मिळाला होता. मात्र, भारताची भिंत आणि कर्णधार-गोलकीपर सविता पुनियाने अप्रतिम बचाव करत चीनचा हा प्रयत्न हाणून पाडला..त्यानंतरच्या खेळातही चीनने भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारतीय बचावफळीने शेवटच्या मिनिटापर्यंत आपली आघाडी कायम ठेवली. अखेर भारताने १-० असा विजय मिळवत ४४ वर्षांनंतर आशियाई खेळांमध्ये महिला हॉकीचं सुवर्णपदक जिंकलं.(बातमी अपडेट होत आहे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.