क्रीडा

IND W Hockey: ४४ वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली! चीनला फायनलमध्ये हरवत भारताचा गोल्डवर कब्जा; थेट ऑलिम्पिकचं तिकीटही मिळवलं

ASIAN GAMES 2026: भारतीय महिला हॉकी संघाने आशियाई खेळांच्या फायनलमध्ये चीनचा १-० ने पराभव करत ४४ वर्षांनंतर सुवर्णपदक जिंकलं. लालरेमसिआमीच्या गोलनंतर भारताने आघाडी कायम ठेवली. या विजयासोबतच भारतीय महिला हॉकी संघाने लॉस एंजेलिस २०२८ ऑलिम्पिकसाठी थेट पात्रता मिळवली.
INDIA WOMEN HOCKEY WINS GOLD AFTER 44 YEARS

INDIA WOMEN HOCKEY WINS GOLD AFTER 44 YEARS

esakal

Varsha Balhe
Updated on

INDIA WOMEN HOCKEY WINS GOLD AFTER 44 YEARS: आशियाई खेळांमध्ये पुन्हा एकदा भारताच्या लेकींनी हॉकीमध्ये सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला आहे. ४४ वर्षांनंतर भारतीय महिला हॉकी संघाने हे सुवर्णपदक आपल्या नावावर केलं आहे.

१९८२ नंतर मिळालेल्या या पदकाचं महत्त्व भारतीय संघासाठी नक्कीच खास आहे. भारताच्या लेकींनी चीनला १-० ने नामवत हा सामना आपल्या नावावर केला आहे. या सुवर्ण विजयासोबतच भारतीय महिलांनी लॉस एंजेलिस २०२८ ऑलिम्पिकसाठी थेट पात्रता मिळवली आहे.

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