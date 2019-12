भारत आणि पाकिस्तान धोनीसाठी बघा 'असे' आले एकत्र!

नवी दिल्ली : जसे आता दशक सरु लागले आहे तसे दशकतील सर्वोत्तम संघ, सर्वोत्तम खेळाडू आणि सर्वोत्तम कर्णधार जाहीर केले जाऊ लागले आहेत. आयसीसीनेसुद्धा दशकातील सर्वोत्तम कर्णधार कोण असा प्रश्न विचारताच जगभरातील प्रेक्षकांनी एकमताने महेंद्रसिंह धोनीचे नाव घेतले आहे.

Tell us who your favourite captain of the decade is. Go — ICC (@ICC) December 25, 2019

यंदाच्या वर्षांत क्रिकेटने धोनी, मायकेल क्लार्क, ब्रेंडन मॅकलम, केन विल्यम्सन, विराट कोहली असे अनेक उत्तम कर्णधार पाहिले. यातील काहींनी निवृत्ती घेतली तर काही अजूनही खेळत आहेत.

यासर्वांपैकी सर्वोत्तम कर्णधार निवडणे म्हणजे फारच अवघड काम मात्र, चाहत्यांनी यात महेंद्रसिंह धोनीलाच पसंती दिली आहे. त्याचे नाव फक्त भारतीय क्रिकेटप्रेमींनीच नाही तर पाकिस्तानमधील चाहत्यांनीसुद्धा ठामपणे घेतले.

It's about the decade. I think Virat will surpass everyone in the next decade. This decade belonged to Thala Dhoni..... — Ansh Jha (@AnshMohanJha11) December 25, 2019

MS DHONI all the way....The best ever Indian captain and one of the best in world cricket... — Prabhakaran (@mpk_prabhakaran) December 25, 2019

MS Dhoni as a captain(2010s):- 2010:- Asia Cup,

2011:- ICC ODI WC,

2012:- First Non-Australian captain to win 100 Odi matches,

2013:- Champions Trophy,

2016:- Asia Cup,

Captain of 3 IPL Trophies. pic.twitter.com/biVYyPmPfB — . (@_Dhoni_SRK) December 25, 2019

ms — Yousuf Zai (@NasirHussainYo1) December 25, 2019