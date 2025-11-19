आशियाई विजेत्या भारतीय तिरंदाजांची अवहेलना; १० तास विमानतळावर अडकले; अस्वच्छ धर्मशाळेत वास्तव्य...

आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये पदकांची लयलूट करणाऱ्या भारतीय तिरंदाजांचे मायदेशी परतताना हाल झाले. बांगलादेशमधील हिंसेचा परिणाम भारतीय तिरंदाजांवर झाला. भारताच्या ११ जणांच्या चमूला तब्बल १० तास विमानतळावर थांबावे लागले. त्यानंतर खिडकी नसलेल्या बसमधून त्यांना प्रवास करावा लागला. अस्वच्छ धर्मशाळेमध्ये त्यांना वास्तव्याला जागा देण्यात आली. भारतीय तिरंदाजांचा जीव याप्रसंगी धोक्यात होता. .या सर्व प्रकाराबद्दल आशियाई विजेत्या भारतीय तिरंदाजांकडून कडाडून टीका करण्यात आली आहे. अभिषेक वर्मा, ज्योती सुरेखा, धीरज बोम्मादेवरा यांच्यासह इतर भारतीय तिरंदाज शनिवारी रात्री ढाका विमानतळावर पोहोचले. यामध्ये सात महिला खेळाडूंचा समावेश होता. विमानात बसल्यानंतर सांगण्यात आले की, तांत्रिक कारणामुळे हे विमान प्रयाण करू शकत नाही. मध्यरात्री २ वाजेपर्यंत हे खेळाडू विमानतळावर राहिले. शेवटी त्यांना सांगण्यात आले की आता कोणतीही विमानसेवा उपलब्ध नाही..Asian Champions Trophy: आशियाई करंडकाची रंगीत तालीम; भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत सिंग ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेसाठी सज्ज.विमानतळावरून बाहेर आल्यानंतर आशियाई विजेत्या खेळाडूंचे आणखीनच हाल झाले. अभिषेक वर्मा याप्रसंगी म्हणाला की, खिडकी नसलेल्या बसमधून आम्हाला प्रवास करावा लागला. काही अंतरावर असलेल्या धर्मशाळेत आम्हाला वास्तव्याला जागा देण्यात आली. त्या धर्मशाळेमध्ये एका रूममध्ये सहा बेड होते. तेथील टॉयलेटची सुविधाही दुय्यम दर्जाची होती. अंघोळही तिथे करू शकत नव्हतो..संघटनेला करावा लागणार खर्चप्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर नवी दिल्लीत पोहोचल्यानंतरही भारतीय तिरंदाजांचे पुढील वेळापत्रक कोलमडले. कारण दिल्ली येथून तिरंदाजांचा पुढील मुंबई, हैदराबाद, विजयवाडा असा प्रवास महागडा ठरला. नवी दिल्ली येथून त्या वेळेत थेट विमानसेवा उपलब्ध नसल्यामुळे तसेच तिकिटांचे दरही वाढल्यामुळे पाय खोलात गेला. हा खर्च तिरंदाजी संघटनेला भरावा लागणार आहे..स्वत:कडूनही प्रयत्नअभिषेक वर्मा पुढे म्हणाला की, आम्ही स्वत:ही प्रयत्न करायला तयार होतो. आंतरराष्ट्रीय कार्ड तेथे चालत नव्हते. त्यामुळे या कार्डचाही उपयोग होत नव्हता. उबरचाही पर्याय आमच्याकडे होता, पण पेमेंट प्रकियेमध्ये अडथळा निर्माण होत होता. रविवारी सकाळी ११ वाजता आमच्या प्रवासाची सोय केली जाईल, असे सांगण्यात आले असते तरी आम्ही विमानतळावरच राहिलो असतो, पण आम्ही कोणत्या विमानाने भारतात पोहोचायचे याबाबत निश्चित माहितीही मिळत नव्हती..Women’s Asian Champions Trophy: भारतीय संघाची पाचव्यांदा फायनलमध्ये धडक; जपानला सेमीफायनलमध्ये केलं पराभूत.जबाबदारी कोणाची?अभिषेक वर्मा याने परखड मत व्यक्त करताना पुढे म्हटले की, ‘‘विमान बिघडले आहे. तसेच तुम्हाला माहिती आहे की बाहेर दंगली होत आहेत. तरीही त्यांनी आम्हाला स्थानिक बसमध्ये कसे बसवले? तीन किशोरवयीन मुली आमच्यासोबत होत्या, जर त्या बसमध्ये काही घडले असते, तर कोण जबाबदार असते?’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.