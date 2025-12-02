क्रिकेटप्रमाणेच फुटबॉलही लोकप्रिय होणार? केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, क्रीडा मंत्रालयात होणार महत्त्वपूर्ण बैठक

भारतातील फुटबॉल या खेळाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भारतातील फुटबॉल या खेळाचा पाय यंदाच्या मोसमात खोलात गेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून भारतातील फुटबॉल रुळावर आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासंदर्भात येत्या ३ डिसेंबरला केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय हे भारतीय फुटबॉलशी संबंधितांशी भेट घेणार आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय फुटबॉल संघटना, व्यावसायिक भागीदार व विविध क्लब्स पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. .केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून याप्रसंगी सांगण्यात आले की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाला हस्तक्षेप करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने मनसुख मांडविय भारतीय फुटबॉल संबंधित सर्वांचीच भेट घेणार आहेत. या बैठकीदरम्यान ते सर्वांचेच म्हणणे ऐकून घेतील. ज्या चिंता, शंका असतील, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) येथे सहा बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे..Kolhapur Football Season : ‘मैदानावर ईर्ष्या, बाहेर शिस्त’ प्रिया पाटील यांचा कडक इशारा; फुटबॉल हंगामात कायदा मोडला तर थेट गुन्हा! .आय लीग व आयएसएलसाठी एकच धागाकेंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांची काही दिवसांपूर्वी आय लीग क्लब्स प्रतिनिधींसोबत बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मनसुख मांडविय यांनी त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या व संबंधितांना संवाद साधून तोडगा काढण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्या वेळी आय लीग क्लब्स प्रतिनिधींकडून मागणी करण्यात आली होती की, आयएसएल आणि आय लीगच्या दोन्ही डिव्हिजन्सचे व्यवस्थापन एकाच संस्थेद्वारे केले जावे. यासाठी एक सामायिक लीग भागीदार असावा..Sky Football Stadium: सौदी अरेबियातील स्काय स्टेडियमचा व्हायरल Video खोटा! समोर आलं वेगळंच सत्य.सर्वांची उपस्थिती अनिवार्यक्रीडा मंत्रालय व फुटबॉल संबंधितांच्या तीन डिसेंबरला होत असलेल्या बैठकीत सर्वांची उपस्थिती अनिवार्य असणार आहे. ‘‘या प्रकरणात प्रभावी विचारविनिमयासाठी आयएसएल क्लब, संभाव्य व्यावसायिक भागीदार, एफएसडीएल, प्रसारक आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म, आय लीग आणि इतर डिव्हिजन क्लब यांची उपस्थिती महत्त्वपूर्ण असेल, ’’ असे मंत्रालयाने फुटबॉल संघटनेला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ‘‘त्यानुसार, राष्ट्रीय संघटनेला विनंती करण्यात येते की, संबंधित भागधारकांना नियोजित बैठकीबद्दल माहिती द्यावी आणि वेळापत्रकानुसार त्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करावी. तसेच, व्यवहार सल्लागार, केपीएमजी इंडिया सर्व्हिसेस एलएलपीच्या प्रतिनिधींनाही प्रस्तावित बैठकीदरम्यान आवश्यक स्पष्टीकरण देण्यासाठी उपस्थित राहण्यास सांगावे, ’’ असेही नमूद करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.