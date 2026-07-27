Hockey India: विश्वकरंडकाआधी हॉकी संघाचा सराव

नवी दिल्ली: हॉकी विश्वकरंडक बेल्जियम व नेदरलँड्स येथे खेळविण्यात येणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेआधी भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे तीनदिवसीय सराव शिबिर स्वित्झर्लंड येथे रंगणार आहे. पॅडी अपटन यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर पार पडणार आहे..पॅरिस ऑलिंपिकआधीही भारताच्या पुरुष हॉकी संघाचे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराचा फायदा भारतीय हॉकीपटूंना झाला होता. भारतीय हॉकी संघाला सलग दुसरे ऑलिंपिक ब्राँझपदक पटकावण्यात यश मिळाले होते. भारताचा हॉकी संघ या महिनाअखेरीस स्वित्झर्लंडला रवाना होणार आहे..Uddhav Thackeray: अंधभक्तांविरोधात देशभक्तांचा विजय; उद्धव ठाकरेंचा सरकारला टोला, विद्यार्थी आंदोलनामुळे सरकार झुकले.भारतीय हॉकी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन या वेळी म्हणाले की, प्रो लीग या स्पर्धेआधीही आपल्या संघाचे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. आता विश्वकरंडकाआधी आणखी एक शिबिर होणार आहे. पॅडी अपटन यांचे मार्गदर्शन खेळाडूंना लाभणार आहे..ताळमेळ अन् विश्वासक्रेग फुल्टन या वेळी म्हणाले की, ‘‘पॅरिस ऑलिंपिकपूर्वी आम्ही अशाच प्रकारचे सराव शिबिर आयोजित केले होते. आताही आम्ही तसे वातावरण निर्माण करू, पण आमचा दृष्टिकोन आणि उद्दिष्टे वेगळी असतील, कारण आमचा संघ वेगळा आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संघातील सदस्यांमधील परस्पर ताळमेळ, तसेच विश्वास आणि आपापसातील बंध दृढ करणे ही असणार आहे. प्रत्येकाला आपली भूमिका स्पष्टपणे माहीत असणे, तसेच दृढ विश्वास आणि अधिक भरवसा असणे, हे यात अत्यंत महत्त्वाचे आहे.’’.Anahat Singh Creates History: अठरावर्षीय अनाहतने इतिहास रचला; जागतिक ज्युनियर स्क्वॉश स्पर्धेत जेतेपद पटकावणारी पहिलीच भारतीय खेळाडू.जबाबदारीने खेळ करावा!क्रेग फुल्टन यांनी संघातील कुणाचीही जागा निश्चित नसल्याचे सांगताना सर्वांनी जबाबदारीने खेळ करायला हवा, असे सांगितले. ते म्हणाले की, ‘‘सर्व खेळाडूंसाठी हीच गोष्ट लागू होते. प्रत्येक खेळाडूला चांगली कामगिरी करावी लागेल. आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल. मनप्रीत सिंग बऱ्याच काळापासून खेळत आहे, पण तरीही तो तितकाच उत्सुक आणि जिद्दी आहे; तो अजूनही संघासाठी मोलाचे योगदान देत आहे. त्याला त्याचे काम करावे लागेल आणि इतरांनाही त्यांची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. तुमचे वय १९ असो वा ३५, तुमच्या भूमिकेबाबत तुम्ही जबाबदार असायला हवे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.