क्रीडा

Hockey India: विश्वकरंडकाआधी हॉकी संघाचा सराव

India Plans Switzerland Camp Ahead of Hockey World Cup: बेल्जियम आणि नेदरलँड्स येथे होणाऱ्या हॉकी विश्वकरंडक स्पर्धेपूर्वी भारतीय पुरुष हॉकी संघ स्वित्झर्लंडमध्ये तीन दिवसांचे विशेष सराव शिबिर घेणार आहे.
Hockey India

Hockey India

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: हॉकी विश्वकरंडक बेल्जियम व नेदरलँड्स‌ येथे खेळविण्यात येणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेआधी भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे तीनदिवसीय सराव शिबिर स्वित्झर्लंड येथे रंगणार आहे. पॅडी अपटन यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर पार पडणार आहे.

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