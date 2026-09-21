क्रीडा

Asian Games: भारतीय खेळाडूंचे दणादण गोल! हॉकीमध्ये पहिल्या सामन्यात पुरुष व महिला संघांची धडाकेबाज विजयी सलामी

Indian Men and Women's Hockey Teams Kick off Asian Games Campaign: भारताच्या पुरुष व महिला अशा दोन्ही हॉकी संघांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेची सुरुवात दणक्यात केली आहे. पुरुष विभागात इंडोनेशियावर भारताने शानदार विजय मिळवला, तर महिलांमध्ये उझबेकिस्तानचा भारतीय संघाने धुव्वा उडवला.
Flying Start for India Hockey Teams in Asian Games

Flying Start for India Hockey Teams in Asian Games

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Flying Start for India Hockey Teams in Asian Games : भारताच्या पुरुष व महिला अशा दोन्ही हॉकी संघांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेची सुरुवात धडाकेबाज केली. भारताच्या पुरुष हॉकी संघाने इंडोनेशियावर १३-१ असा दणदणीत विजय मिळवला.

भारताच्या महिला हॉकी संघाने उझबेकिस्तानचा १९-० असा धुव्वा उडवला. पुरुष विभागात दिलप्रीत सिंगने चार नेत्रदीपक गोल केले. महिला विभागात दीपिकाने आठ गोल करीत लक्षणीय खेळ केला.

Flying Start for India Hockey Teams in Asian Games
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