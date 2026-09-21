Asian Games: भारतीय खेळाडूंचे दणादण गोल! हॉकीमध्ये पहिल्या सामन्यात पुरुष व महिला संघांची धडाकेबाज विजयी सलामी

Flying Start for India Hockey Teams in Asian Games : भारताच्या पुरुष व महिला अशा दोन्ही हॉकी संघांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेची सुरुवात धडाकेबाज केली. भारताच्या पुरुष हॉकी संघाने इंडोनेशियावर १३-१ असा दणदणीत विजय मिळवला. भारताच्या महिला हॉकी संघाने उझबेकिस्तानचा १९-० असा धुव्वा उडवला. पुरुष विभागात दिलप्रीत सिंगने चार नेत्रदीपक गोल केले. महिला विभागात दीपिकाने आठ गोल करीत लक्षणीय खेळ केला..Asian Games: सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडलसाठी सज्ज! भारतीय हॉकी संघ ऑलिंपिक पात्रतेसाठीही प्रयत्न करणार; पाहा Schedule.महिलांचा दमदार विजयमहिला विभागातील गट बमधील पहिल्या सामन्यात भारताने उझबेकिस्तानचा १९-० असा मोठा पराभव केला. भारताकडून दीपिकाने तब्बल आठ गोल केले, तर इशिकाने गोलांची हॅट्ट्रिक पूर्ण केली. संपूर्ण सामन्यात भारताचे वर्चस्व राहिले. भारताने केवळ सात मिनिटांत पहिला गोल केला. सातव्या मिनिटाला लालरेमसियामीने मैदानी गोल करीत भारताला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर आठव्या मिनिटाला दीपिकाने गोल करून भारताची आघाडी २-० अशी केली.११व्या मिनिटाला इशिकाने तिसरा गोल केला. त्यानंतर १२व्या मिनिटाला बलजीत कौरने गोल करीत भारताला ४-० असे पुढे नेले. हा तिचा वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ५०वा सामना होता. पहिल्या खंडामध्ये ४-०ने आघाडीवर होता.दुसऱ्या खंडामध्येही भारताचा आक्रमक खेळ सुरू राहिला. १८व्या मिनिटाला नेहाने मैदानी गोल केला. त्यानंतर भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला आणि २२व्या मिनिटाला दीपिकाने त्याचे गोलमध्ये रूपांतर केले. २३व्या मिनिटाला नवनीत कौरने गोल केला. त्यानंतर २५व्या मिनिटाला दीपिकाने आणखी एका पेनल्टी कॉर्नर गोल केला. मध्यंतराला भारताने ८-० अशी मोठी आघाडी घेतली..तिसऱ्या खंडामध्ये दीपिकाने शानदार खेळ कायम ठेवला. ३३ ते ४१ मिनिटादरम्यान तिने सलग चार गोल केले. हे सर्व गोल पेनल्टी कॉर्नरवरून झाले. यानंतर ४२व्या मिनिटाला इशिकाने दुसरा गोल केला. ४३व्या मिनिटाला ललथांतलुआंगी आणि साक्षी राणा यांनी गोल केले. तिसऱ्या खंडाच्या अखेरीस नवनीत कौरने दुसरा गोल केला आणि भारताची आघाडी १६-० झाली.शेवटच्या खंडामध्ये भारताचा आक्रमक खेळ कायम राहिला. ५१व्या मिनिटाला ललथांतलुआंगीने पेनल्टी स्ट्रोकवरून गोल केला. त्यानंतर ५४व्या मिनिटाला इशिकाने आपली हॅट्ट्रिक पूर्ण केली. त्याच मिनिटाला दीपिकाने मैदानी गोल करीत आपला आठवा गोल केला आणि भारताचा विजय १९-० असा निश्चित केला.सविताचा ३२०वा सामनाया सामन्यात भारतीय गोलरक्षक सवितासाठीही खास क्षण होता. तिने भारतासाठी ३२० वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय सामने पूर्ण केले. यासह तिने माजी भारतीय स्ट्रायकर वंदना कटारियाच्या ३२० सामन्यांच्या विक्रमाची बरोबरी केली. भारतीय महिला हॉकीपटूंपैकी सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याचा विक्रम आता दोघींच्या नावावर आहे..आठ खेळाडूंचे गोलआशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारतीय पुरुष हॉकी संघाने आपल्या अभियानाची दमदार सुरुवात केली. गट अमधील सामन्यात भारताने इंडोनेशियाचा १३-१ असा मोठा पराभव केला. भारताकडून तब्बल आठ वेगवेगळ्या खेळाडूंनी गोल केले. त्यात दिलप्रीत सिंगने चार गोल करीत शानदार कामगिरी केली. भारताने सामन्याची सुरुवात वेगवान केली. सहाव्या मिनिटाला शिलानंद लाक्राने गोल करून भारताला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर बाराव्या मिनिटाला अभिषेकने गोल करीत भारताला पुढे नेले.पहिल्या खंडाच्या अखेरीस भारत २-० असा आघाडीवर होता. यानंतरही भारताने आक्रमक खेळ करीत गोलचा धडाका लावला. दिलप्रीत सिंगने १८व्या आणि १९व्या मिनिटाला सलग दोन गोल केले. त्यानंतर राजिंदर सिंगने १९व्या मिनिटाला, तर मनदीप सिंगने २१व्या मिनिटाला गोल केला. हरमनप्रीत सिंगने २८व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवरून गोल केला. त्यामुळे मध्यंतराला भारताने ७-० अशी मोठी आघाडी घेतली..Asian Games: भारताच्या लेकींचा धुमाकूळ! एलावेनिलचे दुहेरी यश, तर सचिकाचे MMA मध्ये पदक पक्के अन् क्रिकेटमध्येही वाजवला डंका.आक्रमक खेळ कायमतिसऱ्या खंडाच्या सुरुवातीला इंडोनेशियाचा कर्णधार ऑलिया अल अर्धने ३३व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवरून गोल केला. त्यामुळे इंडोनेशियाने भारताची आघाडी ७-१ अशी कमी केली; मात्र भारताने लगेच प्रत्युत्तर दिले. शिलानंद लाकराने ३५व्या मिनिटाला दुसरा गोल, तर दिलप्रीतने ३७व्या मिनिटाला हॅट्ट्रिक पूर्ण केली. त्यानंतर सुखजीत सिंगने ३८व्या मिनिटाला गोल केला.शेवटच्या खंडामध्ये भारताचा आक्रमक खेळ सुरूच राहिला. जुगराज सिंगने ४७व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवरून गोल केला. त्यानंतर सुखजीत सिंगने ४८व्या मिनिटाला आपला दुसरा गोल केला. दिलप्रीत सिंगने ४९व्या मिनिटाला चौथा गोल करीत भारताची आघाडी १३-१ अशी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.