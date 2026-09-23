Asian Games: भारतीय पुरुष बॅडमिंटन संघाचे पदक पक्के, यजमान जपानवर मात; मात्र महिला संघाचे आव्हान संपुष्टात

Indian Men’s Team Assures Asian Games Medal: भारतीय पुरुष बॅडमिंटन संघाचे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक मंगळवारी पक्के झाले. भारताच्या पुरुष बॅडमिंटन संघाने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत बलाढ्य जपानवर ३-० असा दिमाखदार विजय मिळवला आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. बॅडमिंटन या खेळामध्ये उपांत्य फेरीत पोहोचणाऱ्या संघाचे किमान ब्राँझपदक पक्के होते. एकीकडे भारताच्या पुरुष बॅडमिंटन संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश करून पदक निश्चित केले असतानाच दुसरीकडे मात्र भारताच्या महिला बॅडमिंटन संघाचे आव्हान उपांत्यपूर्व फेरीतच संपुष्टात आले. त्यामुळे त्यांच्या पदक पटकावण्याच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत..Asian Games 2026: मीराबाई चानूची स्वप्नपूर्ती! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत जिंकले पहिले पदक; २८ वर्षांचा भारताचा दुष्काळ संपवला... .लक्ष्य सेन याला यंदाच्या मोसमात सूर गवसलेला नाही. उपांत्यपूर्व फेरीच्या कोडाई नाराओकाविरुद्धच्या लढतीत लक्ष्य सेन याच्यावर पहिला गेम गमावण्याची नामुष्की ओढवली. लक्ष्य सेन ११-२१ असा पहिला गेम पराभूत झाला. त्यानंतर लक्ष्य सेनच्या झंझावातासमोर जपानच्या खेळाडूचा निभाव लागला नाही. भारतीय खेळाडूने २१-५ असा हा गेम जिंकत १-१ अशी बरोबरी साधली.त्यानंतर अखेरच्या व निर्णायक गेममध्ये लक्ष्य सेन १४-१९ असा पिछाडीवर होता. मात्र सलग सात गुण कमावत लक्ष्य सेन याने बाजी मारली. त्याने जागतिक क्रमवारीत सातव्या स्थानावर असलेल्या व दोन वेळच्या जागतिक स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेत्या कोडाई नाराओका याला २१-१९ असे नमवले आणि भारताला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली..सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने यंदाच्या मोसमात दोन विजेतेपदे पटकावली आहेत. या भारतीय जोडीने उपांत्यपूर्व फेरीतील दुहेरीतील लढतीत माजी विश्वविजेत्या जोडीला दोन गेममध्ये पराभूत केले. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी - चिराग शेट्टी जो डीने होकी ताकुरो-कोबायाशी युगो या जोडीवर २१-१८, २४-२२ अशी मात केली आणि भारताला २-० असे पुढे नेले..यंदाच्या आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा आयुष शेट्टी याने जागतिक क्रमवारीत १६व्या स्थानावर असलेल्या कोकी वातानबे याला २१-१०, २१-१९ असे सरळ दोन गेममध्ये नमवत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. आता उपांत्य फेरीत भारतीय पुरुष बॅडमिंटन संघासमोर चीन-कोरिया यांच्यामधील लढतीतील विजेत्याचे आव्हान असणार आहे..Asian Games Cricket : वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, संजू सॅमसन-अभिषेक शर्मा ओपनर; टीम इंडियाची बॅटिंग लाईनअप... .महिला विभागात निराशापुरुष विभागात भारतीय संघाने उल्लेखनीय खेळ केला खरा, मात्र महिला विभागात भारतीय संघाला निराशेचा सामना करावा लागला. अकाने यामागुची हिने पी. व्ही. सिंधू हिला पराभूत करीत जपानला १-० असे पुढे नेले. त्यानंतर तोमोका मियाझाकी हिने उन्नती हुडा हिला सरळ दोन गेममध्ये हरवले. जपानला २-० अशी आघाडी घेता आली. ट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद या जोडीने दुहेरीत विजय मिळवत आव्हान कायम ठेवले. मात्र तन्वी शर्माला एकेरीच्या लढतीत विजय मिळवता आला नाही. नोझोमी ओकुहरा हिने तन्वी शर्मा हिला २१-१२, २१-१० असे सहज पराभूत करीत जपानच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.