Julie Yadav: घरी विसरलेला मोबाईल परत आणायला गेली अन्...; भारतीय महिला हॉकी खेळाडूचा दुर्दैवी मृत्यू, घटनेनं हळहळ

भारताची राष्ट्रीय स्तरावरील हॉकी खेळाडू जूली यादव हिचा लखनौ येथे एका रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. ती एका आंतरशालेय बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपचे पर्यवेक्षण करण्याची तयारी करत होती. ती एलडीए कॉलनीतील एलपीएस शाळेत क्रीडा शिक्षिका म्हणून काम करत होती. ही घटना पारा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मौदा मोडजवळ घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, २३ वर्षीय जूली शाळेत लवकर पोहोचली पण नंतर तिला लक्षात आले की ती तिचा फोन घरी विसरली आहे. ती तिच्या होंडा शाईन मोटरसायकलवरून घरी परतली. तो फोन घेण्यासाठी गेली. घरी परतत असताना गॅस सिलिंडर वाहून नेणाऱ्या ट्रकने जूलीच्या दुचाकीला धडक दिली. ट्रकचे चाक थांबण्यापूर्वीच तिच्या शरीरावरून फिरले..प्रत्यक्षदर्शींनी ताबडतोब रुग्णवाहिका बोलावली आणि तिला जवळच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेले. तेथील डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. ट्रक चालक घटनास्थळावरून पळून गेला. या बातमीने जूली यादवच्या कुटुंबाला आणि नातेवाईकांना धक्का बसला. ही बातमी ऐकून तिचे वडील अजय यादव आणि आई दुःखी झाले. .जवळच्या नातेवाईकांनी सांगितले की, जूली तिच्या मदतगार स्वभावासाठी खूप प्रिय होती आणि तिने कधीही कोणाचे वाईट केले नाही. या वर्षी एप्रिलमध्ये जूली एलपीएस स्कूलमध्ये क्रीडा शिक्षिका म्हणून रुजू झाली. शाळेचे मुख्याध्यापक राकेश सिंग म्हणाले की, जूली रविवारी होणाऱ्या बॅडमिंटन स्पर्धेच्या तयारीत व्यस्त होती..या स्पर्धेत आठ एलपीएस शाळांमधील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. ज्युलीच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून पारा पोलिस स्टेशन गुन्हा दाखल करेल. ट्रकशी संबंधित माहिती गोळा करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. आरोपींना लवकरात लवकर पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..