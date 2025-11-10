Vipraj Nigam: 'करिअर उद्ध्वस्त करेन'! आयपीएलच्या स्टार खेळाडूला महिलेकडून जीवे मारण्याची धमकी, कोण आहे 'हा' खेळाडू?

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणारा क्रिकेटपटू विप्राज निगम याला जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत. त्याला एका अज्ञात आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून वारंवार फोन येत आहेत. एक महिला विपराजला ब्लॅकमेल करत असल्याचे वृत्त आहे. महिलेने दिल्ली कॅपिटल्सच्या क्रिकेटपटूकडे काही मागण्या केल्या. त्या पूर्ण न झाल्यास त्याचा व्हिडिओ ऑनलाइन लीक करण्याची धमकी दिली..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना रविवार, ९ नोव्हेंबर रोजी घडली. जेव्हा विप्राज निगमला वेगवेगळ्या नंबरवरून कॉल येऊ लागले. सुरुवातीला त्यांनी नंबर ब्लॉक केले. परंतु ब्लॅकमेलरने त्यांना पुन्हा दुसऱ्या नंबरवरून कॉल करायला सुरुवात केली. निराश होऊन विप्राज यांनी पोलीस तक्रार दाखल केली. २१ वर्षीय विप्राज निगम यांनी पोलीस तक्रार दाखल केली आहे..IPL 2026: सॅमसन CSK पूर्वी दिल्ली कॅपिटल्समध्ये जाणार होता, डिलही पक्की झालेली; पण राजस्थानच्या 'या' मागणीमुळे सगळंच फिस्कटलं.त्याने अज्ञात महिलेवर सार्वजनिकरित्या त्यांची बदनामी करण्याचा आणि मानसिक छळ करण्याचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. कॉल डिटेल्स, डिजिटल पुरावे गोळा करण्याचे आणि कॉल कुठून आला ते ठिकाण शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतीय क्रिकेटपटूचे कुटुंब चिंतेत आहे. कारण तक्रारदाराच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्यांचा मुलगा कोणत्याही प्रकारच्या वादात अडकू इच्छित नाही..विप्राज निगम २०२४ पासून उत्तर प्रदेशसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळत आहे. त्याला २०२५ च्या आयपीएल हंगामात सर्वाधिक लोकप्रियता मिळाली. जिथे तो दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला. लिलावात दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला ५० लाख रुपयांना विकत घेतले. गेल्या हंगामात तो १४ सामने खेळला. त्याने १४२ धावा केल्या आणि ११ विकेट घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.