Indian Shooters: विश्वविक्रमाच्या नंतर भारतीय नेमबाजांचा निशाणा भरकटला; मुकेश, उज्ज्वल, प्रमोद अपयशी

ग्रनाडा (स्पेन) : मुकेश नेलावल्ली-पलक या भारतीय जोडीने मंगळवारी विश्वविक्रमासह सुवर्णपदक पटकावल्यानंतर बुधवारी मात्र भारतीय नेमबाजांना अपयशाचा सामना करावा लागला..मुकेश नेलावल्ली, उज्ज्वल मलिक व प्रमोद या तीन भारतीय नेमबाजांना १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात निराशेला सामोरे जावे लागले. मुकेश नेलावल्ली याला ५७९ गुणांची कमाई करता आली. त्यामुळे त्याचे आव्हान पात्रता फेरीतच संपुष्टात आले..Sports News: पलक-मुकेश नेलावल्ली यांची विश्वविक्रमासह सुवर्ण झेप; भारताचा अभिमान उंचावला.उज्ज्वल मलिक याला ५७७ गुणांसह २२व्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. तसेच प्रमोद याची ५७४ गुणांसह ३९व्या स्थानावर घसरण झाली. या दोघांनाही अंतिम फेरीपासून दूर राहावे लागले. .दरम्यान, महिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात रिदम सांगवान २९२ गुणांसह सहाव्या स्थानी राहिली. दिव्या टी. हिने २९१ गुणांसह आठवे स्थान मिळवले. सिमरनप्रीत कौर मात्र ४५व्या स्थानावर राहिली.