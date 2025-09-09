Asia Cup Hockey 2025 : भारतीय महिलांकडूनही गोलवर्षाव; सिंगापूरचा १२-० ने उडवला धुव्वा

Indian women hockey team 2025 : नवनीत कौर व मुमताज खान यांच्या गोलांच्या हॅट्ट्रिकच्या जोरावर भारतीय महिला हॉकी संघाने सिंगापूर महिला संघाचा १२-० असा धुव्वा उडवला आणि आशियाई हॉकी करंडकाच्या ‘सुपर फोर’ फेरीमध्ये प्रवेश केला. भारतीय महिला हॉकी संघाने ब गटामधून दोन विजयांसह सात गुणांची कमाई केली आणि पहिले स्थान पटकावले. .ब गटामधून भारतीय महिला संघासह जपान संघाने सात गुणांसह दुसरे स्थान पटकावले व ‘सुपर फोर’ फेरीमध्ये प्रवेश केला. ब गटामधील थायलंड, सिंगापूर या देशांचे आव्हान संपुष्टात आले. भारतीय महिला हॉकी संघाने सलामीच्या लढतीत थायलंडवर ११-० असा विजय संपादन केला होता. त्यानंतर जपान संघाविरुद्ध २-२ अशी बरोबरी झाली..IND vs PAK, Hockey: ज्युनियर वर्ल्डकप हॉकीसाठी पाकिस्तानचा संघ भारतात येणार!.साखळी फेरीच्या अखेरच्या लढतीत भारतीय महिला हॉकी संघाने सिंगापूरला मोठ्या फरकाने नमवले. नवनीत कौर हिने १४व्या, २०व्या व २८व्या मिनिटाला गोल करताना नेत्रदीपक खेळ केला. मुमताज खान हिने दुसऱ्या, ३२व्या व ३९व्या मिनिटाला गोल करीत शानदार हॅटट्रिक साजरी केली. नेहा गोयल हिने ११व्या व ३८व्या मिनिटाला गोल केले..Men Hockey Asia Cup: भारत पुन्हा आशियाचा बादशाह! आशिया कप फायनलमध्ये कोरियाचा पराभव, चषकावर चौथ्यांदा ताबा मिळवला.लालरेमसियामी हिने १३व्या मिनिटाला, उदिता डुहान हिने २९व्या मिनिटाला, शर्मिला देवी हिने ४५व्या मिनिटाला आणि ऋतुजा पिसाळ हिने ५३व्या मिनिटाला गोल केला. आता ‘सुपर फोर’ फेरीची रंगत महिला हॉकी आशियाई करंडकातील ‘सुपर फोर’ फेरीला १० सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. ‘सुपर फोर’ फेरी १० ते १३ सप्टेंबर यादरम्यान पार पडेल. येत्या १४ सप्टेंबरला या स्पर्धेच्या जेतेपदाची लढाई रंगणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.