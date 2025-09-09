Asia Cup Hockey 2025 : भारतीय महिलांकडूनही गोलवर्षाव; सिंगापूरचा १२-० ने उडवला धुव्वा

क्रीडा

Indian women hockey team 2025 : नवनीत कौर व मुमताज खान यांच्या गोलांच्या हॅट्‌ट्रिकच्या जोरावर भारतीय महिला हॉकी संघाने सिंगापूर महिला संघाचा १२-० असा धुव्वा उडवला आणि आशियाई हॉकी करंडकाच्या ‘सुपर फोर’ फेरीमध्ये प्रवेश केला. भारतीय महिला हॉकी संघाने ब गटामधून दोन विजयांसह सात गुणांची कमाई केली आणि पहिले स्थान पटकावले.

