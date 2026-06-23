Women Athletics India: सातारकर सुदेष्णाची सुवर्णझळाळी! भारतीय महिला रिले संघाचा चीनमध्ये पुन्हा डंका;15 दिवसांत दुसरे सुवर्णपदक

नागठाणे : चीनमधील आशियाई रिले चॅम्पियनशिपमध्ये भारतीय महिला रिले संघाने आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले. केवळ १५ दिवसांच्या अंतरात भारतीय संघाने दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक पटकावले. त्यात सातारकर धावपटू सुदेष्णा शिवणकर हिने आपल्या लौकिकाला साजेशी कामगिरी करत चमक दाखविली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.चीनमधील शांग्यू येथे काल झालेल्या या चुरशीच्या शर्यतीतील अंतिम फेरीत भारतीय रिले संघाने ४३.८५ सेकंदांसह अव्वल स्थान पटकावले. या संघात सुदेष्णासह श्रावणी नंदा, स्नेहा शानुवल्ली अन् तमन्ना यांचा समावेश आहे. उल्लेखनीय म्हणजे या संघाने यंदाच्या हंगामातील सर्वोत्तम वेळ नोंदविताना चीन, थायलंड या आशियातील बलाढ्य संघांना मागे टाकले. केवळ १५ दिवसांच्या अंतरात भारतीय संघाने दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक पटकाविण्याची किमया साधली..या आधी तैवानमधील ॲथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूरमध्येही भारतीय महिला संघ सुवर्णपदकाचा मानकरी ठरला होता. या यशामुळे येत्या सप्टेंबर महिन्यात जपानमधील नागोया येथे आयोजिण्यात होणाऱ्या आशियाई स्पर्धेत भारतीय महिला संघाकडून सुवर्णपदकाच्या आशा उंचावल्या आहेत..आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुदेष्णाच्या कामगिरीचा आलेख दिवसेंदिवस उंचावताना दिसत आहे. येत्या काळातील आशियाई स्पर्धेत तिने देशाला सुवर्णपदक मिळवून द्यावे, हे कुटुंबीयांचे स्वप्न आहे.-हणमंतराव शिवणकर, सुदेष्णाचे वडील.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...प्रेरणादायी कामगिरीग्रामीण भागातून, सर्वसामान्य कुटुंबातून पुढे आलेल्या सुदेष्णाची कामगिरी प्रेरणादायी ठरली आहे. जावळी तालुक्यातील खर्शी गावच्या या सुवर्णकन्येने क्रीडा क्षेत्रात साताऱ्याच्या मातीचे नाव सर्वदूर पोहोचविले आहे. गेली आठ वर्षे ती राष्ट्रीय प्रशिक्षक बळवंत बाबर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अविश्रांत मेहनत घेऊन सराव करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.