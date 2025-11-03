ICCपेक्षा BCCIकडून जास्त बक्षीस! भारतीय महिला संघासह सपोर्ट स्टाफ होणार मालामाल

हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं इतिहास घडवत महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपवर नाव कोरलं. अंतिम सामन्यात टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिकेला हरवून पहिला वहिला एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकला. या सामन्यात भारतानं दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयानंतर भारतीय संघावर बक्षीसाचा वर्षाव झाला. आयसीसीकडून वर्ल्ड कप विजेत्या संघाला ४.४८ मिलीयन अमेरिकन डॉलरचं बक्षीस दिलं जाणार आहे. भारतीय चलनानुसार हे बक्षीस ३९.७८ कोटी रुपये इतकं आहे. यानंतर आता बीसीसीआयनेसुद्धा अतिरिक्त बक्षीसाची घोषणा केली आहे..बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या संघाला ५१ कोटी रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलंय. देवजीत सैकिया म्हणाले की, १९८३मध्ये कपिल देव यांनी भारताला वर्ल्ड कप जिंकवून देत क्रिकेटच्या नव्या युगाला सुरुवात केली. आज महिलांनीही तोच उत्साह निर्माण केलाय. हरमनप्रीत कौर आणि तिच्या संघानं फक्त ट्रॉफी जिंकली नाही तर भारतीयांचं मनही जिंकलं. महिला क्रिकेटर्सच्या पुढच्या पिढीसाठी प्रशस्त असा मार्ग तयार केला. भारताने जेव्हा सेमीफायनलला ऑस्ट्रेलियाला हरवलं तेव्हाच महिला क्रिकेट पुढच्या पातळीवर पोहोचलं होतं..महिला वर्ल्ड कपच्या ५२ वर्षांच्या इतिहासात कुणाला जमलं नव्हतं, दीप्तीने केला विश्वविक्रम.जय शहा यांनी बीसीसीआयचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर महिला क्रिकेटमध्ये अनेक बदल केले आहेत. वेतन समान करण्यावर भर दिला. गेल्या महिन्यात आयसीसीचे अध्यक्ष जय शहा यांनी महिलांच्या पुरस्काराच्या रकमेत ३०० टक्के वाढ केली. आधी पुरस्काराची रक्कम २.८८ मिलियन डॉलर होती. आता ती वाढवून १४ मिलियन डॉलर इतकी केलीय. यामुळे महिला क्रिकेटला प्रोत्साहन मिळणार आहे. बीसीसीआयने महिला वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक यांना ५१ कोटींच्या बक्षीसाची घोषणा केलीय. .गतवर्षी जेव्हा भारताच्या पुरुष संघाने टी२० वर्ल्ड कप जिंकला तेव्हा बीसीसीआयने १२५ कोटी रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. दरम्यान, आता बीसीसीआयने महिला संघाला एकदिवसीय वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर ५१ कोटी दिल्यानं रकमेतील फरकाची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.