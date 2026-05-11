क्रीडा

Wrestling: धक्कादायक! कुस्तीच्या मैदानात ‘डोपिंग’चा विळखा; स्वच्छतागृहात सापडली इंजेक्शन्स, भारतीय खेळ पुन्हा बदनाम!

Sports News: राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेदरम्यान स्वच्छतागृहात उत्तेजकांनी भरलेल्या सिरिंज सापडल्याने भारतीय कुस्ती पुन्हा चर्चेत आली आहे. डोपिंगच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे भारतीय कुस्ती महासंघाची चिंता वाढली आहे.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंडा (उत्तर प्रदेश) : उत्तेजक सेवनाच्या प्रकाराने भारतीय कुस्ती क्षेत्राची नाचक्की होत असली. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन करण्यात येत असले तरी उत्तेजकांचा मोह अद्याप सुटलेला नाही याची प्रचीती येथे आजपासून सुरू झालेल्या राष्ट्रीय खुल्या रँकिंग कुस्ती स्पर्धेतून आली.

