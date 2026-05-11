Wrestling: धक्कादायक! कुस्तीच्या मैदानात ‘डोपिंग’चा विळखा; स्वच्छतागृहात सापडली इंजेक्शन्स, भारतीय खेळ पुन्हा बदनाम!

गोंडा (उत्तर प्रदेश) : उत्तेजक सेवनाच्या प्रकाराने भारतीय कुस्ती क्षेत्राची नाचक्की होत असली. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन करण्यात येत असले तरी उत्तेजकांचा मोह अद्याप सुटलेला नाही याची प्रचीती येथे आजपासून सुरू झालेल्या राष्ट्रीय खुल्या रँकिंग कुस्ती स्पर्धेतून आली..हेविवेट गटातील अनेक कुस्तीपटूंनी सलामीच्या दिवशी सामने सुरू होण्याच्या अगोदर उत्तजकांनी भरलेली इंजेक्शने घेतली. वापरून फेकलेली अनेक सिरिंग्स पुरुषांच्या स्वच्छतागृहात सापडली. याची माहिती खुद्द भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष संजय सिंग यांनी दिली..महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज मोहोळ राज्यस्तरीय चितपत स्पर्धेचा विजेता.दोषी कुस्तीपटूंना आम्ही पकडत आहोत, त्याचबरोबर इतरांचेही या गैरप्रकाराबद्दल प्रबोधन करत आहोत, पण अजून पुरेसे नसल्याचे वाटत आहे. या प्रकारावर अधिक काम करावे लागणार असल्याचे जाणवते, उत्तेजकांममुळे कुस्ती बदनाम होत आहे. हा खेळ स्वच्छ व्हावा यासाठी प्रयत्न करत आहोत, असे संजय सिंग यांनी सांगितले. भारतीय कुस्तीत हेविवेट गटात उत्तेजक घेण्याचे प्रकार अधिक होत आहेत. यात दोषी आढळल्यामुळे अनेकांना बंदीचा सामना करावा लागत आहे..जागतिक उत्तेजक प्रतिबंधक समिती (वाडा) यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालानुसार उत्तेजकांचा निमय मोडणाऱ्या देशांमध्ये भारत २०२२, २०२३ आणि २०२४ अशा सलग तीन वर्षांत पहिल्या क्रमांकावर होता..१५ पानांची नोटीस अन् गंभीर आरोप; ऑलिंपिकवीर विनेश फोगाटला कुस्ती महासंघाने का ठरवलं अपात्र?.भारत आता २०३६ मध्ये ऑलिंपिकच्या आयोजनासाठी प्रयत्न करत आहे, प्रथम उत्तेजकांची कीड पूर्णपणे काढून टाकावी लागेल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय टेस्टिंग समितीचे सरसंचालक बेंजामिन कोहेन नुकताच दिलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.