भारताची बॅट पडणार पाकिस्तानला भारी! एका छोट्या शहराची मोठी ओळख! मेरठ कसे बनले जगाचे क्रिकेट बॅट हब?

क्रिकेट विश्वचषक असो किंवा आयपीएल, मैदानावर धावांचा पाऊस पाडणाऱ्या फलंदाजांच्या हातातील बॅटवर कोणत्याही मोठ्या ब्रँडचे नाव असले, तरी त्यापैकी मोठ्या प्रमाणातील बॅट भारतात तयार होतात.जागतिक क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम मानल्या जाणाऱ्या ‘इंग्लिश विलो’ लाकडापासून तयार केलेल्या बॅटला मोठी मागणी आहे. या लाकडाचे उत्पादन प्रामुख्याने ब्रिटनमध्ये होत असल्याने भारताला त्याची आयात करावी लागते..भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) १५ जुलैपासून लागू होणार आहे. या करारामुळे इंग्लिश विलो लाकडावरील आयात शुल्क कमी होऊन मेरठच्या क्रिकेट साहित्य उद्योगाला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे..आयात शुल्क होणार शून्य; बॅटच्या किमती कमी होण्याची शक्यताआतापर्यंत भारतात इंग्लिश विलो लाकूड आयात करताना उत्पादकांना सुमारे १० टक्के आयात शुल्क आणि अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत होते. मात्र, मुक्त व्यापार करार लागू झाल्यानंतर हे शुल्क शून्यावर येणार आहे.यामुळे क्रिकेट बॅट उत्पादकांचा खर्च कमी होईल आणि भारतातून होणाऱ्या निर्यातीला अधिक चालना मिळेल.‘क्रीडा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषदे’चे अध्यक्ष आणि पीआर स्पोर्ट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक सुमनेश अग्रवाल यांच्या मते, या करारानंतर बॅटच्या किमतीत सुमारे १० टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते.परिषदेचे उपाध्यक्ष अंबर आनंद यांनी सांगितले की, डॉलर आणि पाउंडच्या वाढलेल्या किमतींमुळे त्याचा परिणाम ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो. मात्र, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय बॅटची स्पर्धात्मक क्षमता निश्चितच वाढेल..पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताला मिळणार आघाडीपाकिस्तानमध्ये इंग्लिश विलो लाकडाच्या आयातीवर सुमारे ७ टक्के शुल्क आकारले जाते. मात्र, भारतात हे शुल्क शून्य झाल्यामुळे भारतीय बॅट उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठा फायदा मिळणार आहे.‘एसजी स्पोर्ट्स’चे संचालक पारस आनंद यांच्या मते, या करारामुळे भारतीय बॅटची जागतिक स्तरावरील विश्वासार्हता आणखी वाढेल.भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर इंग्लिश विलो लाकूड आयात करतो. त्यामुळे आयात खर्च कमी झाल्याने संपूर्ण उद्योगाला फायदा होणार आहे..जगातील ८५ टक्के बॅट भारतात; मेरठचा वाटा ७० टक्केमेरठमधील क्रीडा साहित्य उद्योगाने आपल्या कौशल्यामुळे जगभरात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. येथील कारागिरांचे लाकूडकाम आणि बॅट तयार करण्याचे कौशल्य यामुळे मेरठ हे जगातील प्रमुख क्रिकेट बॅट निर्मिती केंद्र बनले आहे..इंग्लिश विलो आणि काश्मिरी विलोमधील फरकइंग्लिश विलो -इंग्लिश विलो लाकडाचे उत्पादन प्रामुख्याने ब्रिटनमध्ये होते. हे लाकूड वजनाने हलके असते आणि त्यावर स्पष्ट रेषा (ग्रेन) दिसतात. या लाकडापासून तयार केलेल्या बॅटमध्ये चांगला फटका, वेग आणि उडी मिळते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू या प्रकारच्या बॅटला अधिक पसंती देतात..काश्मिरी विलो -काश्मिरी विलो लाकडाचे उत्पादन भारतातील काश्मीर भागात होते. हे लाकूड इंग्लिश विलोच्या तुलनेत थोडे जड असते. यापासून तयार केलेल्या बॅटची कामगिरी चांगली असली, तरी इंग्लिश विलोच्या तुलनेत त्यात फटका आणि उडीचे प्रमाण काहीसे कमी असते. या बॅटचा वापर प्रामुख्याने स्थानिक आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये केला जातो..भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करारामुळे मेरठच्या पारंपरिक क्रिकेट बॅट उद्योगाला जागतिक बाजारपेठेत आणखी मोठी झेप घेण्याची संधी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.