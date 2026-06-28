क्रीडा

भारताची बॅट पडणार पाकिस्तानला भारी! एका छोट्या शहराची मोठी ओळख! मेरठ कसे बनले जगाचे क्रिकेट बॅट हब?

क्रिकेट विश्वचषक असो किंवा आयपीएल, मैदानावर धावांचा पाऊस पाडणाऱ्या फलंदाजांच्या हातातील बॅटवर कोणत्याही मोठ्या ब्रँडचे नाव असले, तरी त्यापैकी मोठ्या प्रमाणातील बॅट भारतात तयार होतात.
meerut bat industry

meerut bat industry

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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क्रिकेट विश्वचषक असो किंवा आयपीएल, मैदानावर धावांचा पाऊस पाडणाऱ्या फलंदाजांच्या हातातील बॅटवर कोणत्याही मोठ्या ब्रँडचे नाव असले, तरी त्यापैकी मोठ्या प्रमाणातील बॅट भारतात तयार होतात.

जागतिक क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम मानल्या जाणाऱ्या ‘इंग्लिश विलो’ लाकडापासून तयार केलेल्या बॅटला मोठी मागणी आहे. या लाकडाचे उत्पादन प्रामुख्याने ब्रिटनमध्ये होत असल्याने भारताला त्याची आयात करावी लागते.

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