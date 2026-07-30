CWG26 India Medal Tally : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताने आतापर्यंत किती पदकं जिंकली? ऑस्ट्रेलिया शतकासह अव्वल, तर...

Commonwealth Games 2026 India medal tally after Day 6 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ चा सहावा दिवस नाशिकच्या दिलीप गावितने गाजवला.. पॅरा धावपटू दिलीपने टी ४७ च्या १०० मीटर शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकले आणि पदकतालिकेत भारताला आगेकूच करण्यास मदत केली. दिलीपसह याच गटात मोहम्मद बसिलने रौप्यपदकाची कमाई केली. लांब उडीत श्रीशंकर मुरलीने रौप्यपदक पटकावले. या तीन पदकांसह भारतीय बॉक्सिंगपटूंनी आपापल्या गटाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करून सहा पदकं निश्चित केली आहेत. भारतीय संघ राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या सहाव्या दिवसानंतर ३ सुवर्ण, ९ रौप्य व ३ कांस्य अशा एकूण १५ पदकांसह तालिकेत आठव्या स्थानावर आला आहे..Medal Tableराष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या पदकतालिकेत ऑस्ट्रेलियाने ४७ सुवर्ण, २१ रौप्य व ३५ कांस्य अशा एकूण १०३ पदकांसह अव्वल स्थानावर विराजमान आहे. ऑस्ट्रेलिया वगळता एकाही देशाला शतकी पल्ला गाठता आलेला नाही. कॅनडा १४ सुवर्ण, ११ रौप्य व १४ कांस्य, अशा ३९ पदकांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या इंग्लंडच्या खात्यात १२ सुवर्ण, २७ रौप्य व १७ कांस्य, अशी एकूण ५६ पदकं आहेत. स्कॉटलंड ( २३ पदकं), नायजेरिया ( १४), दक्षिण आफ्रिका ( २२) आणि मलेशिया ( ११) ही देशं भारताच्या पुढे आहेत. आफ्रिका व मलेशिया यांनी प्रत्येकी ६ सुवर्ण जिंकल्याने त्यांनी भारताला मागे ढकलले आहे..Commonwealth Games 2026: नाशिकच्या दिलीप गावितला 'सुवर्ण'; Goosebumps आणणारा Video! २ रौप्यपदकांसह भारताने सहाव्या दिवशी पक्की केली ६ पदकं.Indian Medalist in CWG26सुवर्णपदक विजेतेमीराबाई चानू - वेटलिफ्टिंग ( ४८ किलो)दिलीप महादू गावित - टी-४७ १०० मीटर शर्यतशर्मिला - गोळाफेक ( एफ ५७)रौप्यपदक विजेतेगुरवीर सिंग - १०००० मीटरमोहम्मद बसील एम - टी-४७ १०० मीटर शर्यतसर्वेश कुशारे - उंच उडीश्रीशंकर - लांब उडीऋषिकांत सिंग - वेटलिफ्टिंग ( ६० किलो)राजा मुथूपंडी - वेटलिफ्टिंग ( ६५ किलो)वल्लूरी अजया बाबू - वेटलिफ्टिंग ( ७९ किलो)ज्ञानेश्वरी यादव - वेटलिफ्टिंग ( महिला ५३ किलो)हरजिंदर कौर - वेटलिफ्टिंग ( महिला ६९ किलो).कांस्यपदक विजेतेशिल्पा श्याला - गोळाफेक ( एफ ५७)बिंद्यारानी देवी - वेटलिफ्टिंग ( महिला ५८ किलो)झंडू कुमार - पॅरा पॉवरलिफ्टिंग ( हेव्हीवेट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.