'चक दे! इंडिया' चित्रपट पाहून हॉकी खेळण्याची प्रेरणा... साताऱ्याचा आदित्य ललागे वर्ल्ड कप संघात; पाकिस्तानला पाणी पाजण्यासाठी सज्ज

FIH Hockey World Cup 2026 India squad: बेल्जियम व नेदरलँड्स येथे पुढील महिन्यात होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी हॉकी इंडियाने मंगळवारी २० सदस्यीय पुरुष हॉकी संघाची घोषणा केली. १५ ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत पार पडणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व हरमनप्रीत सिंग करणार आहे. भारतीय हॉकी इतिहासात सुवर्णाक्षराने नाव नोंदवण्याची ही संधी असल्याचे मत मुख्य प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन यांनी व्यक्त केले आहे. भारताकडून सर्वाधिक सामना खेळणारा आणि प्रचंड अनुभव असलेल्या मनप्रीत सिंग याच्यासह युवा खेळाडूंचा या संघात भरणा आहे. ."हा संघ संतुलित आहे. येथे अनुभवी आणि युवा खेळाडूंची योग्य सांगड घातली गेली आहे. या संघातील खेळाडूंची निवड ही खेळाडूंच्या नावावरून नव्हे, तर त्यांच्या कामगिरीच्या जोरावर केली गेली आहे," असे फुल्टन यांनी स्पष्ट केले. .The End of a Golden Era: नव्या पर्वाची पहाट! एका सुवर्णयुगाचा अस्त अन् फुटबॉलच्या नव्या ताऱ्यांचा उदय.गोलरक्षकाच्या भूमिकेत मोहित एचएससह मुंबईचा सुरज करकेरा दिसेल. बचावाची जबाबदारी जरमनप्रीत सिंग, हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगरात सिंग, संजय, सुमित आणि यशदीप सिवाच यांच्या खांद्यावर आहे. मिडफिल्डमध्ये मनप्रीत, हार्दिक सिंग व विवेक सागर प्रसाद या अनुभवी खेळाडूंसह निळकांता शर्मा व युवा रजिंदर सिंग व आदित्य अर्जुन ललागे यांचा समावेश आहे. आक्रमणात मनदीप सिंग, दीलप्रीत सिंग, अभिषेक, सुखजित सिंग व शिलानंद लाक्रा हे आहेत..कोण आहे अर्जुन ललागे?अर्जुन ललागेचा जन्म १५ जानेवारी २००३ रोजी सातारा जिल्ह्यातील विडाला गावात झाला. तो त्याच्या वेगवान खेळासाठी, अफाट स्टॅमिनासाठी आणि गोल करण्याच्या उत्कृष्ट कौशल्यासाठी ओळखला जातो. त्याने आतापर्यंत १३ सीनियर सामन्यांत (जुलै २०२६ पर्यंत) ३ गोल केले आहेत. एका साध्या शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या आदित्यला 'चक दे! इंडिया' चित्रपट पाहून हॉकी खेळण्याची प्रेरणा मिळाली. त्याने पुण्याच्या क्रीडा प्रबोधिनी अकादमीमध्ये आपले कौशल्य विकसित केले. त्याने २०२३ मध्ये ओमानमध्ये झालेल्या ज्युनिअर आशिया कपमध्ये पदार्पण केले आणि सुवर्णपदक जिंकले. याशिवाय २०२३ च्या सुलतान ऑफ जोहोर कपमध्ये कांस्यपदक आणि ज्युनिअर वर्ल्ड कप स्पर्धेत चौथे स्थान मिळवले..Hockey : सलिमा टेटेच्या नेतृत्वाखाली भारत वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी सज्ज! महाराष्ट्राची ऋतुजा पिसाळचीही निवड; २० खेळाडूंची नावं जाहीर.ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जर्मनीविरुद्धच्या द्विपक्षीय कसोटी मालिकेत त्याने सीनियर भारतीय संघाकडून पहिला सामना खेळला. २०२५-२६ च्या एफआयएच (FIH) हॉकी प्रो लीगमध्ये पाकिस्तान, अर्जेंटिना आणि बेल्जियमसारख्या बलाढ्य संघांविरुद्ध खेळून त्याने मोलाचा अनुभव घेतला. वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताचा ड गटात समावेश केला गेला असून त्यांच्यासमोर इंग्लंड, पाकिस्तान व वेल्स या संघांचे आव्हान आहे. भारताचा पहिला सामना १५ ऑगस्टला वेल्सविरुद्ध होईल, त्यानंतर १७ व १९ ऑगस्टला अनुक्रमे इंग्लंड व पाकिस्तान यांचे आव्हान भारतासमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.