ICC चा मोठा धमाका! टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी विक्रमी बक्षीस रकमेची घोषणा; IPL लाही टक्कर देत रकमेत १० पट वाढ

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने २०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषकासाठी विक्रमी बक्षीस रकमेची घोषणा केली आहे. आयसीसीने जाहीर केले की, विजेत्या संघाला ८१,६४,६१५ अमेरिकी डॉलर्स मिळतील, जे अंदाजे ८१.८ कोटी भारतीय रुपयांच्या बरोबरीचे आहे. महिला टी-२० विश्वचषक १२ जून ते ५ जुलै दरम्यान इंग्लंड आणि वेल्समध्ये खेळला जाईल. ही रक्कम मागील स्पर्धेच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी जास्त आहे..जगभरातील १२ संघ महिला टी२० विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मागील स्पर्धेची बक्षीस रक्कम ७,९५८,०७७ अमेरिकी डॉलर होती. या वेळी बक्षीस रक्कम वाढवून ८,१६४,६१५ अमेरिकी डॉलर करण्यात आली आहे. विजेत्या संघाला $2,340,000 मिळतील, जे अंदाजे ₹218 दशलक्ष इतके आहे. .उपविजेत्याला त्या रकमेच्या निम्मी, $1,170,000 मिळतील. जे अंदाजे ₹109 दशलक्ष (अंदाजे ₹109 दशलक्ष) इतके आहे. उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या प्रत्येक संघाला $675,000 मिळतील आणि गट फेरीतून बाहेर पडलेला कोणताही संघ रिकाम्या हाताने परत जाईल. प्रत्येक सहभागी संघाला किमान $247,500 मिळतील. गट फेरीतील प्रत्येक विजयामुळे संघांना अतिरिक्त $31,154 देखील मिळतील. .२०२६ महिला टी२० विश्वचषक १२ जून रोजी सुरू होईल आणि अंतिम सामना ५ जुलै रोजी होणार आहे. सहभागी होणाऱ्या १२ संघांना प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागले जाईल. गट 'अ' मध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका आणि नेदरलँड्स यांचा समावेश असेल. गट 'ब' मध्ये इंग्लंड, न्यूझीलंड, वेस्ट इंडिज, श्रीलंका, आयर्लंड आणि स्कॉटलंड यांचा समावेश असेल..प्रत्येक गटातील सर्व संघ एकमेकांशी एकदा खेळतील. सर्व सामने पूर्ण झाल्यावर, गुणतालिकेतील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. २०२४ चा टी२० विश्वचषक न्यूझीलंडने जिंकला होता, ज्यांनी अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला ३२ धावांनी पराभूत केले होते. दुसरीकडे, भारताने महिलांचा टी२० विश्वचषक कधीही जिंकलेला नाही.