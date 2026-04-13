क्रीडा

ICC चा मोठा धमाका! टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी विक्रमी बक्षीस रकमेची घोषणा; IPL लाही टक्कर देत रकमेत १० पट वाढ

T20 World Cup 2026: आयसीसीने महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी बक्षीस रकमेची घोषणा केली आहे. विजेत्या संघाला आयपीएल विजेत्यापेक्षा जास्त रक्कम मिळणार आहे.
women cricket prize money

Vrushal Karmarkar
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने २०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषकासाठी विक्रमी बक्षीस रकमेची घोषणा केली आहे. आयसीसीने जाहीर केले की, विजेत्या संघाला ८१,६४,६१५ अमेरिकी डॉलर्स मिळतील, जे अंदाजे ८१.८ कोटी भारतीय रुपयांच्या बरोबरीचे आहे. महिला टी-२० विश्वचषक १२ जून ते ५ जुलै दरम्यान इंग्लंड आणि वेल्समध्ये खेळला जाईल. ही रक्कम मागील स्पर्धेच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी जास्त आहे.

