RCBला व्हावं लागणार पुणेकर? बंगळुरुतल्या चेंगराचेंगरीमुळे IPL 2026मध्ये मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता....

IPL 2026 मध्ये RCB मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आगामी हंगामासाठी RCB घरच्या मैदानातील सामने बंगळुरूऐवजी पुण्यातील एससीएच्या मैदानावर खेळण्याच्या विचारात आहे. याबाबत अधिकृत निर्णय झालेला नाही, मात्र तशी चर्चा सुरू असल्याचं सांगितलं जातं आहे. गेल्या वर्षी बंगळुरूमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीमुळे हा निर्णय घेतला जात असल्याची माहिती आहे..यासंदर्भात बोलताना एमसीएचे सेक्रेटरी कमलेश पिसाळ म्हणाले, "RCB चे घरचे सामने पुण्यात खेळवले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. गेल्या वर्षी बंगळुरूमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. यात आणखी बऱ्याच तांत्रिक अडचणी आहेत. जर सर्व काही सुरळीत पार पडलं तर RCB चे सामने पुण्यात खेळवले जातील.".अदाणी समूह RCB चा संघ खरेदी करणार? 'या' चार कंपन्याही आहेत शर्यतीत....दरम्यान, IPL 2026 च्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. 15 आणि 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे आगामी हंगामासाठी लिलाव होणार आहे. त्यापूर्वी 15 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व संघांना त्यांची रिटेन्शन खेळाडूंची यादी द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार RCB काही खेळाडूंना रिलीज करण्याची शक्यता आहे..विराट कोहली IPL मधूनही निवृत्ती घेतोय? RCB सोबत 'करार' करण्यास नकार, माजी खेळाडूने कारण समजावून सांगितलं....यामध्ये ऑलराउंडर लियाम लिव्हिंगस्टन, रसिख सलाम, श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज नुवान तुषारा आणि मोहित राठी या खेळाडूंच्या नावाची चर्चा आहे. याशिवाय RCB जोश हेजलवूड, फिल सॉल्ट, टीम डेविड आणि विराट कोहली यांना रिटेन करणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. तसेच भुवनेश्वर कुमार, जितेश शर्मा, सुयश शर्मा तसेच क्रुणाल पांड्या या खेळाडूंनाही RCB कडून रिटेन केलं जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.