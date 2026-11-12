क्रीडा

BCCI News: IPL 2028 मध्ये 12 संघाची स्पर्धा? BCCI सचिवांचे संघ वाढीवर मोठं विधान

IPL 2028 Team Expansion BCCI Secretary Rejects Speculation: आयपीएलच्या संघवाढीबाबत मोठी अपडेट; २०२८ मध्ये १२ संघांच्या चर्चेवर बीसीसीआयचे उत्तर
IPL 2028 May Feature 12 Teams BCCI Secretary Speaks on Indian Premier League Expansion and New Franchise Plans

IPL 2028 May Feature 12 Teams BCCI Secretary Speaks on Indian Premier League Expansion and New Franchise Plans

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : आयपीएलमधील संघांची संख्या १० वरून १२ करण्याच्या चर्चा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) सचिव देवाजित सैकिया यांनी फेटाळून लावल्या आहेत. बीसीसीआयमध्ये या विषयावर अद्याप अनौपचारिक चर्चाही झालेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जागतिक क्रिकेट बाजारात आयपीएलबाबत मोठी उत्सुकता असली तरी, सध्या तरी संघ वाढवण्यास कोणताही वाव नसल्याचे सैकिया यांनी सांगितले.

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