BCCI News: IPL 2028 मध्ये 12 संघाची स्पर्धा? BCCI सचिवांचे संघ वाढीवर मोठं विधान

नवी दिल्ली : आयपीएलमधील संघांची संख्या १० वरून १२ करण्याच्या चर्चा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) सचिव देवाजित सैकिया यांनी फेटाळून लावल्या आहेत. बीसीसीआयमध्ये या विषयावर अद्याप अनौपचारिक चर्चाही झालेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जागतिक क्रिकेट बाजारात आयपीएलबाबत मोठी उत्सुकता असली तरी, सध्या तरी संघ वाढवण्यास कोणताही वाव नसल्याचे सैकिया यांनी सांगितले. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.पीटीआयशी संवाद साधताना सैकिया म्हणाले की, ‘‘२०२८ मध्ये आयपीएलमध्ये १२ संघ असतील, या शक्यतेवर आम्ही ना औपचारिक चर्चा केली आहे, ना अनौपचारिक. सध्याच्या टप्प्यावर हा विषय आमच्या विचाराधीन नाही.’’ सैकिया पुढे म्हणाले की, ‘‘सध्या आमचे संपूर्ण लक्ष २०२७ च्या आयपीएलवर आहे, कारण ते आयपीएलचे २० वे पर्व असणार आहे. त्यामुळे हा एक खूप मोठा सोहळा असेल. .आम्ही फक्त त्याचेच नियोजन करत आहोत. त्यापुढील कशाचाही विचार करत नाही आहोत.’’ माध्यमांमध्ये पसरणाऱ्या बातम्यांवर बोलताना ते म्हणाले, ‘‘माध्यमांत ज्या काही बातम्या फिरत आहेत, त्या केवळ काही लोकांच्या सुपीक डोक्यातून निघालेल्या अटकळी आहेत. मला त्यावर काहीही बोलायचे नाही. या बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही.’’ संघांच्या बजेटबद्दल माहिती २०२७ च्या मेगा लिलावाआधी संघांचे बजेट १२५ कोटी रुपयांवरून १५० कोटी रुपये करण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही, असेही सैकिया यांनी स्पष्ट केले. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...तसेच सैकिया यांनी पुढे नमूद केले की, ‘‘पगाराची मर्यादा वाढवण्याबाबत असे काहीही ठरलेले नाही. यंदा मोठा लिलाव होणार नाही. यंदाचा लिलाव १६ डिसेंबरला होणार आहे, जे या कराराचे शेवटचे वर्ष असेल. त्यानंतरच आम्ही पुढील निर्णय घेऊ.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.