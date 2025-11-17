IPL मध्ये कॅप्टनला जाब विचारला जातो...केएल राहुलचा LSG चे मालक गोयंकांवर अप्रत्यक्ष निशाणा?

आयपीएलचा संपूर्ण हंगाम खेळून झाल्यावर आपल्याला मानसिक आणि शारीरिक थकवा जास्त जाणवतो. हा थकवा वर्षभरातील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपेक्षा अधिक असतो, असं मत क्रिकेटपटू केएल राहुलने व्यक्त केलं आहे. एका मुलाखतीत बोलताना त्याने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. तसेच यावेळी बोलताना त्याने लखनऊ सुपर जाएंटचे मालक संजीव गोयंका यांच्यावरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. .२०२४ च्या आयपीएल हंगामादरम्यान केएल राहुल हा लखनऊ संघाचा कर्णधार होता. त्या हंगामात लखनऊच्या संघाचं प्रदर्शन अतिशय वाईट राहिलं होतं. लखनऊचा संघ गुणतालिकेत ७ व्या स्थानावर होता. त्यावेळी संघाचे मालक संजीव गोयंका आणि केएल राहुल यांच्यात मैदानावरच मोठा वाद झाला होता. त्याचा व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता..IPL 2026 : KL Rahul च्या बदल्यात दिल्ली कॅपिटल्सने KKR समोर ठेवले तीन पर्याय, कोलकाता फ्रँचायझीने दाखवला ठेंगा.यावर आता केएल राहुल पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. यावेळी त्याने संजीव गोयंका यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीप्पणी केली. तो म्हणाला, जेव्हा तुम्ही एखाद्या संघाचे कर्णधार असता, तेव्हा तुमच्यावर प्रचंड दबाव असतो. कधी कधी क्रिकेटची पार्श्वभूमी नसलेल्या लोकांनाही तुम्हाला उत्तरं द्यावा लागतात.कर्णधाराच्या प्रत्येक निर्णयावर सतत प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मात्र अशी परिस्थिती नसते कारण प्रशिक्षक आणि निवड समितीचे सदस्य स्वतः क्रिकेट खेळलेले असतात आणि खेळातील बारकावे समजतात..पुढे तो म्हणाला, "आयपीएलमध्ये कर्णधार म्हणून खूप गोष्टी हाताळाव्या लागतात. मीटिंग्ज् आणि रिव्ह्युज असतात. मालकाला प्रत्येक गोष्टीचे स्पष्टीकरण देणे ही मोठी जबाबदारी कर्णधारावर असते. तेव्हा मला जाणवलं की आयपीएल संपल्यावर मी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे 10 महिने खेळल्यापेक्षा जास्त थकतो" असंही त्याने सांगितलं..Video: 'माझा स्टॅच्यू बनला नाही, तुझा बनणार का?' राहुल द्रविड KL Rahul वर शतकानंतरही का चिडलेला?."कधी कधी असे प्रश्न विचारले जातात, का हा बदल केला? फलंदाजीत हा खेळाडू का होता? प्रतिस्पर्धी 200 धावा करतात आणि आपण 120 च्या आतच कसे थांबतो? त्यांना जास्त स्पिन कसा मिळतो? अशा प्रश्नांना सतत सामोरे जावे लागते. वर्षभर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असा प्रश्नोत्तरांचा तणाव नसतो. कारण प्रशिक्षक आणि निवडकर्त्यांना खेळाची बारकावे समजतात'', असंही त्याने नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.