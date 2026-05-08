IPL चाहत्यांसाठी मोठी खुशखबर! २०२८ पासून आयपीएल सामन्यांची संख्या वाढणार, ७४ वरून किती होणार?

आयपीएल २०२६ हा लीगचा १९ वा हंगाम आहे. या स्पर्धेची सुरुवात २००८ मध्ये झाली. सध्याचे आयपीएल अध्यक्ष अरुण धुमाळ यांनी लीगच्या भविष्याबद्दल एक मोठी माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, २०२८ पासून आयपीएलमध्ये ७४ ऐवजी ९४ सामने खेळवले जातील. बीसीसीआय आगामी मीडिया राइट्स सायकलसाठी स्पर्धेच्या स्वरूपात मोठा बदल करण्याची योजना आखत आहे. .बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की, २०२८ पासून एकूण सामन्यांची संख्या ९४ पर्यंत वाढवली जाईल. सध्या, प्लेऑफसह एका हंगामात केवळ ७४ सामने असतात. या नवीन निर्णयामुळे क्रिकेट चाहत्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक रोमांचक सामने पाहायला मिळतील. सध्या, लीग टप्प्यात एक संघ १४ सामने खेळतो. मात्र, २०२८ पासून प्रत्येक संघ १८ सामने खेळेल. .याचा अर्थ स्पर्धा आणखी मोठी आणि अधिक आव्हानात्मक होईल. यामुळे गुणतालिकेतील लढत अधिकच रोमांचक होईल. अध्यक्ष अरुण धुमाळ यांनी दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले की, सामन्यांची संख्या वाढणार असली तरी संघांची संख्या तीच राहील. स्पर्धेत १० संघ सहभागी होत राहतील. व्यवस्थापनाच्या मते, सध्या नवीन संघ सामील करणे हा शहाणपणाचा निर्णय नाही, त्यामुळे १० संघ कायम ठेवून सामन्यांची संख्या वाढवणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे..९४ सामने घेण्यामागील खरे कारण म्हणजे 'होम अँड अवे' फॉरमॅटची पूर्णपणे अंमलबजावणी करणे हे आहे. प्रत्येक संघ आपल्या घरच्या मैदानावर एक सामना खेळेल. दुसरा सामना प्रतिस्पर्ध्याच्या घरच्या मैदानावर खेळला जाईल. अशा प्रकारे प्रत्येक संघ एकमेकांविरुद्ध दोन सामने खेळेल, ज्यामुळे स्पर्धेत संतुलन राखले जाईल.