IPL News: ‘इम्पॅक्ट प्लेयर’मुळे परिणाम; दिल्ली कॅपिटल्सचा गोलंदाज जेमिसनची टीका

नवी दिल्ली: आयपीएलमध्ये अमलात आणण्यात येत असलेल्या 'इम्पॅक्ट प्लेयर' या नियमावर सातत्याने टीका होताना दिसत आहे. आता न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज व सध्या दिल्ली कॅपिटल्स संघाकडून खेळत असलेला काईल जेमिसन यानेही या नियमाबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, 'इम्पॅक्ट प्लेयर' या नियमामुळे या खेळातील कौशल्य निघून जात आहे. .काईल जेमिसन पुढे म्हणाला की, 'इम्पॅक्ट प्लेयर' या नियमामुळे क्रिकेट या खेळातील कौशल्यावर परिणाम होताना दिसत आहे. अष्टपैलू खेळाडू हा या खेळाचा आविभाज्य घटक होता. .मात्र, या नव्या नियमामुळे अष्टपैलू खेळाडूंच्या गुणवत्तेलाही न्याय मिळत नाही. मी स्वत: या नियमाचा चाहता नाही. .काईल जेमिसन याने नव्या नियमाबाबत स्पष्ट मत व्यक्त करताना म्हटले की, जगातील इतर लीगमध्ये 'इम्पॅक्ट प्लेयर' या नियमाचा अवलंब होताना दिसत नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही हा नियम राबवला जात नाही. ही खरेतर चांगली बाब आहे. यामुळे क्रिकेटचे नुकसान होत नाही. .खेळपट्ट्या संतुलित काईल जेमिसन याने या वेळी आयपीएलमधील लढतींसाठी वापरण्यात येत असलेल्या खेळपट्ट्यांबाबतही आपले मत व्यक्त केले. तो म्हणाला की, आमचा न्यूझीलंडचा संघ जानेवारी महिन्यात भारतात आला तेव्हा येथील खेळपट्ट्या गोलंदाजांना पोषक अशा होत्या.त्यानंतर टी-२० विश्वकरंडकामध्येही तसाच प्रकार दिसून आला. मात्र, आयपीएलमध्ये खेळपट्ट्या संतुलित आहेत. गोलंदाजी व फलंदाजी अशा दोन्ही बाजूंना पोषक अशा खेळपट्ट्या बनवण्यात आल्या आहेत. आमच्या दिल्ली कॅपिटल्स संघासाठी ही चांगली बाब आहे.