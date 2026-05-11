हॅट्ट्रिकचा थरार अन् ६ विकेट्सची कमाल! आरव सेठीच्या भेदक माऱ्याने घाटकोपर सेंटरचा खुर्दा उडाला...

मुंबई : न्यू हिंद स्पोर्टिंग क्लब आयोजित एलआयसी कल्पेश कोळी स्मृती क्रिकेट स्पर्धेत आज झालेल्या दुसऱ्या फेरीत वाशी सेंटरचा मध्यमगती गोलंदाज आरव सेठी याने हॅट्ट्रिकसह सहा विकेट घेण्याचा पराक्रम केला..आरवच्या या हॅट्ट्रिकमुळे घाटकोपर सेंटरचा दुसऱ्या डावात ११९ धावांत खुर्दा उडवला आणि त्यांना फॉलोऑन दिला. दादर पारशी येथील रमेश दडकर मैदानावर रविवारी झालेल्या सामन्यात दिवसअखेर वाशी सेंटरने पाच बाद १७३ धावा केल्या होत्या..ठाणे सेंटरने बदलापूर सेंटरवर डाव आणि १७२ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. माटुंगा जिमखाना मैदानावर झालेल्या सामन्यात तनय महांसारिया याने ३४ धावांत आठ विकेट्स घेत शानदार कामगिरी केली..डोंबिवली सेंटरने कल्याण सेंटरवर ९२ धावांनी विजय मिळवला. डीपीझेड, मातुंगा येथे झालेल्या या सामन्यात कल्याण सेंटरचा संथ डावखुरा फिरकीपटू दर्शन राठोड याने सामन्यात एकूण ११ विकेट्स घेतल्या. मात्र, त्याची ही कामगिरी व्यर्थ ठरली..LIC Kalpesh Govind Koli Cricket Tournament: ३४ वी कल्पेश गोविंद कोळी स्मृती स्पर्धा: राजवीर लाडचे ९ बळी.निकाल दुसरी फेरीबोरिवली केंद्र : ७१.२ षटकांत २०६ (आर्यन खोत ६१,अर्णव भुजबळने ४/११,श्रेयस नाईक ३/५१) आणि २० षटकांत दोन बाद ९२ (लक्ष्मणप्रसाद रायन शेख ४७, अंश सोनावळे ३६) कांदिवली केंद्र : ७८ षटकांत २०१ सर्वबाद (अगस्त्य काशिकरने ९७, श्रेयश खिलारेने ६०,लक्ष्मणप्रसाद विश्वकर्माने ४/१०).चर्चगेट केंद्र: ८१.३ षटकांत ६ बाद ३५४ डाव घोषित (शार्दुल फगारेने शानदार १५५, आरुष कोल्हे १०९).