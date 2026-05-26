Ajinkya Rahane:"मी पळपुटा नाही..." IPL मधील अपयशानंतर अजिंक्य रहाणेने टीकाकारांना सुनावले खडे बोल!

कोलकता : तीन वेळा विजेतेपद पटकावणाऱ्या कोलकता नाईट रायडर्स संघाला यंदाच्या आयपीएल मोसमात निराशेला सामोरे जावे लागले. कोलकता संघाला १४ सामन्यांमधून सहा सामन्यांत विजय मिळवता आला. या संघाला सातव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले..अखेरच्या लढतीत दिल्ली कॅपिटल्सकडून हार पत्करावी लागल्यानंतर कोलकता संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे म्हणाला की, कोलकता संघाला अपयश येत असतानाही नेतृत्व सोडण्याचा विचार मनामध्ये केव्हाही आला नाही. जेव्हा संघ अडचणीत असतो, तेव्हा माघार घेण्याची वृत्ती माझी नाही. संघाच्या संघर्षात संघासोबत उभे राहायला मला आवडते. मी तेच केले. संघाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिलो..अजिंक्य रहाणे पुढे म्हणाला की, सलग पाच ते सहा सामने पराभूत झाल्यानंतर दबाव येणे हे साहजिक आहे, पण दबावाकडे मी वेगळ्या पद्धतीने बघतो. प्रत्येकाला दबाव झेलता येत नाही, पण दबावात मी खंबीरपणे उभा राहिलो. घाबरलो नाही. माझ्यातील कणखर वृत्ती कायम राखली. मी आयुष्यभर अशाच प्रकारचे क्रिकेट खेळत आलो आहे..लढाऊ वृत्तीचा नजराणाअजिंक्य रहाणे याने कोलकता संघातील खेळाडूंच्या कामगिरीची स्तुती केली. तो म्हणाला की, पहिल्या सहा लढतींमध्ये आम्हाला निराशेचा सामना करावा लागला. त्यानंतर आमच्या संघाने झोकात पुनरागमन केले. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचे आव्हान अखेरच्या लढतीपर्यंत कायम राखले. संघातील खेळाडूंनी लढाऊ वृत्तीचा नजराणा पेश केला. ही वाखाणण्याजोगी बाब होय..कार्तिक, अनुकूलचे कौतुकअजिंक्य रहाणे याने कार्तिक त्यागी व अनुकूल रॉय या भारतीय गोलंदाजांचे कौतुक केले. तो म्हणाला की, हर्षित राणा व आकाश दीप यांना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली. यामुळे संघासमोर आव्हान उभे राहिले. या वेळी भारतातील युवा गोलंदाजांकडे मोर्चा वळवला. कार्तिक त्यागी व अनुकूल रॉय या गोलंदाजांनी छान कामगिरी केली. दोघांनीही मिळालेल्या संधीचा फायदा घेतला..म्हणून वरुणला खेळवलेवरुण चक्रवर्ती याला दुखापतीनंतरही आयपीएल लढतींमध्ये खेळवण्यात आले. याबाबत अजिंक्य रहाणे म्हणाला की, कोलकता संघाचे फिजिओ व बीसीसीआयची मेडिकल टीम या दोघांचे वरुण चक्रवर्तीच्या दुखापतीकडे लक्ष होते. ही दुखापत मोठी होणार नाही, असे फिजिओला वाटले. त्यामुळे वरुण चक्रवर्तीला खेळवण्यात आले. खेळाडूंच्या दुखापतीबाबत मी कोणताही निर्णय घेत नाही. वरुण चक्रवर्ती याने स्वत:हून खेळण्याचा निर्णय घेतला. हेही महत्त्वाचे आहे. त्याला खेळावेसे वाटत होते.