आयुष म्हात्रेच्या दुखापतीबाबतीत CSK कडून निष्काळजीपणा... R Ashwin कडून कडाडून टीका

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL) स्पर्धेत शनिवारी दिवसाचा दुसरा सामना चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) आणि सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) यांच्यात झाला. या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सला मोठा धक्का बसला आहे. सनराइजर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सचा खेळाडू आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) या सामन्यात दुखापतग्रस्त झाला. फलंदाजी करताना आयुष वेदनेत असल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. या सामन्यात तो इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून खेळायला आला होता. फलंदाजीदरम्यान आयुषची फिजिओंनी दोनदा तपासणी केली, तरीही तो मैदानात लंगडताना दिसत होता. यावरून आता भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन आश्विन ( Ravichandran Ashwin) याने चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघ व्यवस्थापनावर जोरदार टीका केली आहे..झालं असं की चेन्नईचा १८ वर्षीय खेळाडू आयुष म्हात्रे दुखापत असतानाही फलंदाजी करायला आला असल्याचे अश्विनने म्हटले आहे. त्याला सामन्यादरम्यान लंगडायला लागल्याने परिस्थिती आणखीच बिघडली, तरीही त्याने फलंदाजी सुरूच ठेवली. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याने आयुषला एक धाव घेण्यासाठी बोलावले, ज्यामुळे त्याचा त्रास आणखी वाढला. त्याने १७ चेंडूत ३० धावा केल्या. त्याला एवढा त्रास होत असतानाही चेन्नई सुपर किंग्सने त्याला खेळू दिल्यामुळे आश्विन चांगलाच संतापला होता. त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना आश्विन म्हणाला, "मला आशा आहे की आयुष परत येईल, पण त्याची अशी अवस्था पाहता तो काही दिवस संघाबाहेर राहील अशी भीती वाटते.".कालच्या सामन्यात फलंदाजीला येताना आयुष गुडघ्याला पट्टी बांधून आला होता. या हंगामात गेल्या २-३ सामन्यांपासून तो इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून खेळत आहे. खरं तर त्याच्याबद्दल बऱ्याचदा असा प्रश्न विचारला जातो की तो चांगला क्षेत्ररक्षक नाही का? या हंगामात चेन्नईची सुरुवात चांगली झाली नाही. त्यांनी ६ सामन्यांत फक्त २ सामने जिंकले आहेत आणि गुणतालिकेत ते ७ व्या क्रमांकावर आहेत. आता जर दुखापतीमुळे आयुष काही काळासाठी संघाबाहेर राहिला तर तो संघासाठी मोठा धक्का ठरू शकतो..आश्विन पुढे म्हणाला, "तो तरुण खेळाडू आहे, दुखापतीमुळे त्याने मैदान सोडायला हवं होतं आणि सीएसके व्यवस्थापनाने ज्या प्रकारे ही परिस्थिती हाताळली, त्यामुळे आश्चर्य वाटतं." पुढे तो म्हणाला, "ही दुखापत असू शकते, कारण त्याने अजिबात क्षेत्ररक्षण केले नव्हते. जर त्याने क्षेत्ररक्षण केले नाही आणि तरीही त्याला गोळा आला असेल तर त्याच्या फिटनेसकडे लक्ष द्यायला हवं.".तो पुढे म्हणाला, "ठीक आहे, पायातील गोळा नाही तर दुखापत आहे असं गृहीत धरूया. पण तुमचे फिजिओ त्याला तपासून आले, तो खूप लंगडत होता आणि तरीही तुम्ही त्याला अजून एक चेंडू खेळायला सांगत आहात आणि विकेट्समध्ये धावायला लावत आहात, हे मला समजलं नाही. तो जर धावू शकत नाही, तर त्याने खेळातून माघार घ्यायला नको होती का?" या हंगामात आयुष प्रमुख खेळाडूंमधील एक आहे. "संघ व्यवस्थापन एवढं निष्काळजीपणे कसं वागू शकतं, हे मला समजत नाही," असेही आश्विन म्हणाला. कॉमेंट्री बॉक्समधील अनेकांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली..आश्विनने यावेळी दीपक चहर याचाही उल्लेख केला. "मी खूप दिवसांपासून सांगत आलो आहे की चेन्नईला प्रत्येक हंगामात अशा दुखापतींचा फटका बसतो. दीपक चहर चेन्नईकडून तीन वर्षे खेळला, पण तो फार कमी सामने खेळू शकला. मात्र मुंबई इंडियन्ससाठी तो सलग सामने खेळला," असे तो म्हणाला. "दुखापतींचं व्यवस्थापन हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच सुरू होतं आणि वर्षभर चालतं. पण अशा स्थितीत त्याला खेळवायला नको होतं," असे आश्विनने स्पष्ट केले. चेन्नई सुपर किंग्स आपला पुढील सामना २३ एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर खेळेल.