India Squad vs Afghanistan: नव्या दमाचा कसोटी संघ; वन डे संघातही प्रयोग, रोहित शर्मा, हार्दिक यांचा....

BCCI Announces India Test, ODI Squad For Afghanistan Series: भारतीय संघ जूनमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध एक कसोटी आणि ३ एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. त्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धचा एकमेव कसोटी सामना ६ जून ते १० जून दरम्यान न्यू चंदीगड येथे खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात १४, १७ आणि २० जून रोजी एकदिवसीय सामने खेळवले जाणार आहेत..भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) अफगाणिस्तानविरुद्धच्या या मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर केला आहे. या मालिकेत अनेक युवा खेळाडूंना मोठी संधी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कसोटी संघात काही मोठे बदलही करण्यात आले आहेत..कसोटी मालिकेसाठी युवा फलंदाज शुभमन गिलकडे भारतीय संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. तर के.एल. राहुलकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कसोटी संघात गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे, मानव सुतार आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांसारख्या युवा खेळाडूंना संधी मिळाली आहे..अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटीसाठी भारतीय संघ :शुभमन गिल (कर्णधार), के.एल. राहुल (उपकर्णधार), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मानव सुतार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल..एकदिवसीय मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीची जोडी पुन्हा एकदा मैदानात दिसणार आहे. वनडे मालिकेसाठीही शुभमन गिलकडे कर्णधारपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. तर श्रेयस अय्यरला उपकर्णधार करण्यात आले आहे. भारताचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला या मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे..अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के.एल. राहुल, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे..India Vs Afghanistan: विराटला क्लीन बोल्ड करणाऱ्या गोलंदाजावर निवड समितीची नजर.अफगाणिस्तानचा भारत दौराकसोटी सामना : ६ जूनपासून, न्यू चंदीगड, सकाळी ९:३० वाजतापहिला एकदिवसीय सामना : १४ जून, धर्मशाला, दुपारी १:३० वाजतादुसरा एकदिवसीय सामना : १७ जून, लखनौ, दुपारी १:३० वाजतातिसरा एकदिवसीय सामना : २० जून, चेन्नई, दुपारी १:३० वाजता.