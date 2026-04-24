Viral Video : मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांना नाक दाबून बुक्क्यांचा मार! CSK फॅनने बेक्कार डिवचलं

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) सुरू आहे, ज्यात एकाहून एक जबरदस्त सामने पाहायला मिळत आहेत. काल या हंगामाचा ३३ वा सामना चेन्नई सुपर किंग्स(Chennai Super Kings) आणि मुंबई इंडियन्स(Mumbai Indians) यांच्यात खेळला गेला. दोन्ही संघ पाच-पाच वेळा आयपीएल विजेते राहिलेले आहेत. या दोन संघांचा सामना म्हणजे आयपीएलमधील सगळ्यात मोठ्या सामन्यांपैकी एक असतो..या संघांचा चाहता वर्गही खूप मोठा आहे. दिवसभराच्या धावपळीनंतर लोक टीव्ही आणि मोबाईलवर सामने पाहतात. आपला आवडता संघ जिंकला की चाहत्यांमध्ये चिडवाचिडवी, भांडणं सगळंच पाहायला मिळतं. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यात चेन्नईच्या चाहत्याने मुंबईच्या चाहत्याला चिडवलं आहे..काल मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये हा सामना खेळला गेला. या सामन्यात मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला फलंदाजी करायला आलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सने दमदार खेळ करत २०७ धावा केल्या. संघाचा सलामीवीर संजू सॅमसनने वादळी शतक झळकावलं. त्याने नाबाद १०१ धावा केल्या, ज्यात ५४ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे आयपीएल इतिहासात मुंबई इंडियन्सविरुद्ध शतक करणारा संजू हा पहिला फलंदाज ठरला. या हंगामातील त्याचं हे दुसरं शतक आहे..२०८ धावांचा पाठलाग करताना मुंबईची सुरुवात खराब झाली. चेन्नईचा गोलंदाज अकील हुसेन खूप प्रभावी ठरला. त्याने १७ धावा देत ४ विकेट्स घेतल्या. इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून आलेल्या या गोलंदाजाने जबरदस्त प्रभाव टाकला. मुंबईकडून तिलक वर्माने ३७ तर सूर्यकुमार यादवने ३५ धावा केल्या. बाकीचे फलंदाज लवकर बाद झाले आणि १९ व्या षटकात १०४ धावांवर त्यांचा डाव आटोपला. चेन्नईने हा सामना मोठ्या फरकाने जिंकत गुणतालिकेत झेप घेतली. आठव्या स्थानावरून ते थेट पाचव्या स्थानावर पोहोचले..या सामन्यात चेन्नईच्या चाहत्याचा एक व्हिडिओ सध्या खूप व्हायरल होत आहे. आपला संघ जिंकला म्हणून त्या चाहत्याने मुंबईच्या चाहत्याला वेगळ्याच शैलीत चिडवलं. व्हिडिओमध्ये तो झेल घेण्याचं अनुकरण करताना दिसतो. आधी तो विचित्र पद्धतीने चालतो, मग फलंदाजाच्या फटक्याची नक्कल करतो आणि शेवटी झेल घेतल्याची अॅक्टिंग करतो..त्याची ही मजेशीर स्टाईल लोकांना खूप आवडत आहे. ही क्लिप X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करण्यात आली असून हजारो लोकांनी ती पाहिली आहे. काही जण याला हलकाफुलका विनोद म्हणून घेत आहेत.चेन्नई सुपर किंग्सचा पुढील सामना २६ एप्रिलला गुजरातविरुद्ध होणार आहे.