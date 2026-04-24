“हा विजय त्यालाच…” ऋतुराज गायकवाड झाला भावूक; मुकेश चौधरीला विजय समर्पित..

इंडियन प्रीमियर लीगचा (IPL) ३३ वा सामना काल चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) आणि मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians)यांच्यात खेळला गेला. पण या सामन्यापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघात दु:खाचं वातावरण होतं. चेन्नईचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरी (Mukesh Choudhary)यांच्या आई प्रेम देवी यांचं निधन झालं. वर्षभर आजाराशी झुंज दिल्यानंतर त्यांनी मंगळवारी अखेरचा श्वास घेतला..या कठीण परिस्थितीतही मुकेश चौधरीने सामना खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्याने चांगली गोलंदाजी करत ३१ धावा देऊन १ बळी घेतला. सामन्याच्या सुरुवातीलाच त्याने क्विंटन डी कॉकला बाद करत चेन्नईला चांगली सुरुवात करून दिली..या सामन्यात चेन्नईने मुंबई इंडियन्सला १०३ धावांनी हरवत दणदणीत विजय मिळवला. आईच्या निधनानंतरही खेळणाऱ्या मुकेश चौधरीला कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि सहकाऱ्यांनी हा विजय समर्पित केला..मुकेशच्या आईला श्रद्धांजली म्हणून चेन्नई सुपर किंग्सच्या सर्व खेळाडूंनी काळे आर्मबँड घालून मैदानात उतरले. अशा परिस्थितीतही तो मैदानात उतरला, याबद्दल बोलताना कर्णधार ऋतुराज गायकवाड भावूक झाला. तो म्हणाला, "हे त्याच्यासाठी खूप कठीण होतं. अशा वेळी खूप मानसिक बळ लागतं. त्याला सलाम. तो संघासाठी परत आला कारण त्याला माहिती होतं की आम्हाला त्याची गरज आहे. या विजयाचं श्रेय त्यालाच जातं, आम्ही सगळे त्याच्या पाठीशी आहोत.".पुढे ऋतुराज म्हणाला, "या विजयात सर्वांचं योगदान आहे. सामना जिंकल्यावर खूप चांगलं वाटतंय. नाणेफेकीच्या वेळी मी थोडा द्विधा मनस्थितीत होतो. खेळपट्टी थोडी हिरवी आणि कोरडी होती. मला वाटत होतं की आपण प्रथम फलंदाजी करावी. तसंच झालं. सुरुवातीची दोन षटके आम्ही परिस्थिती समजून घेत होतो.".तो पुढे म्हणाला, "संजू आणि मी बोललो की खेळपट्टीवर गती नाही, त्यामुळे २०० च्या आसपास धावा झाल्या तर चांगलं होईल. आम्ही जे ठरवलं होतं तसंच झालं आणि आम्ही सामना जिंकलो. संजूने नाबाद १०१ धावा करत संघाला २०७ धावांपर्यंत पोहोचवलं. सगळ्यांनीच चांगली कामगिरी केली.".ऋतुराजने गोलंदाजांचंही कौतुक केलं. त्याने अकील हुसेन आणि नूर अहमद यांचं विशेष कौतुक करत सांगितलं की आमची गोलंदाजी आता सुधारत आहे आणि आम्ही चांगला खेळ करत आहोत.