IPL 2026: तीन बॅट, तिनदा रिजेक्ट अन् मग अंपायरलाच कळाली चूक; आयुष म्हात्रेच्या बॅटवरून मैदानात गोंधळ, नेमकं काय घडलं

Ayush Mhatre Bat Controversy: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मध्ये काल चेन्नई सुपर किंग्ज आणि पंजाब किंग्ज यांचा सामना झाला. नाणेफेक जिंकून पंजाबने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम फलंदाजी करताना चेन्नईने 209 धावा केल्या होत्या. ज्यात आयुष म्हात्रेच्या धमाकेदार 72 धावा आणि शिवम दुबेच्या इम्पॅक्टफुल खेळीमुळे चेन्नईने 200 चा आकडा पार केला होता. पंजाबला विजयासाठी 210 धावांचे लक्ष्य होते. पंजाबने कर्णधार श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन आणि प्रियांश आर्य यांच्या मदतीने 5 विकेट्सने चेन्नईवर विजय मिळवला..या सामन्यात एक विचित्र घटना घडली. ती म्हणजे, जेव्हा युवा फलंदाज आयुष म्हात्रे फलंदाजीसाठी आला. तो आल्यावर सामन्याची सुरुवात सामान्य असायला हवी होती, मात्र त्यात एक गमतीशीर गोष्ट घडली. नियमानुसार आयुषची बॅट खेळण्यापूर्वी तपासण्यात आली होती..CSK vs PBKS Live: आयुष म्हात्रेने 'चेपॉक' गाजवले! IPL मध्ये ३ मोठे विक्रम नोंदवले; सर्फराज, शिवमनेही झोडले, तगडे लक्ष्य ठेवले .एमए चिदंबरम स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात पंचांनी आयुषची बॅट वापरून तपासली, परंतु यातच पंचांकडून मोठी चूक झाली. बॅटची जाडी मोजण्यासाठी वापरला जाणारा गेज त्यांच्या कडून उलटा लावण्यात आला होता. त्यामुळे आयुषची बॅट नियमात बसली नाही. तिच्या जागी दुसरी बॅट आणण्यात आली, पण ती देखील गेजमधून पास झाली नाही. तिसरी बॅट मागवली असता ती सुद्धा पास झाली नाही..त्यामुळे थोड्या वेळासाठी मैदानावर गोंधळ निर्माण झाला होता. आयुषसुद्धा पूर्णपणे गोंधळलेला दिसला. या सगळ्यामुळे खेळ लांबत चालला होता. जेव्हा ही गोष्ट आणखी विचित्र वाटू लागली, तेव्हा पंचांची चूक लक्षात आली. गेज पूर्णपणे उलटा पकडला जात होता. तो योग्य दिशेने पकडल्यावर आयुष म्हात्रेची जुनी बॅट त्याला देण्यात आली. या सगळ्या घटनेनंतर खरं तर मैदानात मजेशीर वातावरण निर्माण झालं होतं..PBKS vs RCB: विराट कोहलीचं रडणं सर्वांना दिसलं, पण विजयासाठी लढणाऱ्या 'त्या' खेळाडूच्या भावना कुणी समजूनच घेतल्या नाही, पाहा व्हिडिओ.शेवटी आयुष म्हात्रेने याच बॅटने फलंदाजी करत आयपीएल 2026 मधील पहिलं अर्धशतक झळकावलं. खरं तर या सगळ्या घटनेचा सामन्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही, पण ती पटकन चर्चेचा विषय बनली. या घटनेमुळे असं जाणवतं की छोटीशी चूक देखील सामन्यात गोंधळ निर्माण करू शकते.