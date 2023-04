IPL 2023: शेवटच्या चेंडूवर धोनीच्या CSKचा पराभव करणाऱ्यासाठी संजूला मोजावे लागले लाखो रुपये

By

Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals IPL 2023 : एकीकडे चेन्नई सुपर किंग्जला त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये पराभूत केल्याचा आनंद तर दुसरीकडे लाखो रुपयांच्या नुकसानीचे दुःख. राजस्थान रॉयल्सच्या कर्णधाराला या दोन्ही गोष्टी एकाच सामन्यात पाहायला मिळाल्या.

राजस्थान रॉयल्सने सीएसकेला त्याच्या गडावर म्हणजेच चेपॉकवर पराभूत करून आनंद साजरा केला. पण त्यानंतर संजू सॅमसनला लाखो रुपये मोजावे लागले. कोणत्याही कर्णधाराला विजयानंतर असे काही घडावे असे वाटत नाही. पण आयपीएलच्या प्रत्येक हंगामात अशा दोन-तीन घटना घडतात.

आयपीएलच्या आचारसंहितेशी संबंधित स्लो ओव्हर रेटच्या नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल बोलत आहोत, या हंगामात सहभागी होणारा संजू सॅमसन हा दुसरा कर्णधार आहे. त्याच्याआधी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार फाफ डू प्लेसिसलाही यासाठी शिक्षा झाली आहे.

चेन्नई सुपर किंग्जविरुद्धच्या सामन्यानंतर राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार संजू सॅमसनला स्लो ओव्हर रेटसाठी दंड ठोठावण्यात आला. राजस्थान रॉयल्सने चेन्नई सुपर किंग्जकडून अत्यंत रोमांचकारी पद्धतीने सामना जिंकला. पण त्यानंतर त्याचा कर्णधार संजू सॅमसनला स्लो ओव्हर रेटसाठी 12 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. याचा अर्थ सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, CSK ला पराभूत करणाऱ्यासाठी संजूला 12 लाख रुपये मोजावे लागले. (RR Captain Sanju Samson Fined For a Slow Over Rate Against CSK)

मात्र, एवढ्या पराभवानंतरही विजय मिळाला तर बरे. आणि तो शानदार विजय राजस्थान रॉयल्सने मिळवला आहे. हा विजय त्याच्यासाठी स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच, चेन्नईमध्ये 15 वर्षांनी सीएसकेचा पराभव केल्याने त्याचे मनोबल वाढले असेल.

या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकात 8 विकेट गमावत 175 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात चेन्नई सुपर किंग्जला लक्ष्याचा पाठलाग करताना केवळ 172 धावा करता आल्या आणि सामना 3 धावांनी गमावला. चेन्नईचा हा 4 सामन्यातील दुसरा पराभव आहे. त्याचवेळी राजस्थान रॉयल्सला 4 सामन्यांमध्ये तिसरा विजय मिळाला.