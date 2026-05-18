IPL 2026: प्लेऑफच्या शर्यतीत चेन्नई-हैदराबाद आमने सामने; कोण मारणार बाजी? पाहा संभावित Playing XI

चेन्नई : आयपीएलचा यंदाचा साखळी मोसम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. प्लेऑफ फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी रस्सीखेच दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज (ता. १८) दोन दाक्षिणात्य संघांमध्ये चुरस पाहायला मिळणार आहे. .चेन्नई सुपर किंग्स-सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये लढत रंगणार असून दोन्ही संघांना या लढतीत विजय आवश्यक आहे. हैदराबाद संघाला फलंदाजीत सातत्य दाखवावे लागणार आहे. हैदराबाद संघाने १२ सामन्यांमधून सात विजयांसह १४ गुणांची कमाई केली आहे. हैदराबाद संघाने उर्वरित दोन्ही सामन्यांत विजय मिळवल्यास त्यांचा प्लेऑफ फेरीतील प्रवेश पक्का असेल. दोनपैकी एका लढतीत विजय मिळवल्यानंतरही त्यांच्याकडे प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची संधी असणार आहे; मात्र या वेळी त्यांना इतर संघांच्या निकालांवरही अवलंबून राहावे लागणार आहे..हैदराबाद संघाला मागील तीनपैकी दोन सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. कोलकता संघाकडून हार पत्करावी लागल्यानंतर पंजाब संघावर विजय मिळवण्यात हैदराबाद संघाला यश मिळाले; मात्र त्यानंतर गुजरात संघाला १६८ धावांवर रोखल्यानंतरही हैदराबादला या लढतीत विजय मिळवता आला नाही. हैदराबादचा डाव ८६ धावांवरच आटोपला. यामुळे हैदराबादच्या संघाला फलंदाजीत सातत्यपूर्ण कामगिरी करावी लागणार आहे..अभिषेक शर्मा-ट्रॅव्हिस हेड या सलामी जोडीवर हैदराबादची पुन्हा एकदा मदार असणार आहे. ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन यांना मधल्या फळीत ठसा उमटवावा लागेल. नितीशकुमार रेड्डी, सलील अरोरा व रवीचंद्रन स्मरण यांनाही फलंदाजीत चमक दाखवावी लागेल..कर्णधार पॅट कमिंस याने दुखापतीमधून पुनरागमन करीत गोलंदाजी व कर्णधार अशा दोन्ही बाबींमध्ये चुणूक दाखवली आहे. साकीब हुसेन, ईशान मलिंगा, नितीशकुमार रेड्डी, प्रफुल्ल हिंगे, शिवांगकुमार यांना चेन्नईच्या फलंदाजांना रोखावे लागणार आहे..मोठे विजय आवश्यकचेन्नई संघाने उर्वरित दोन्ही साखळी सामन्यांमध्ये विजय मिळवल्यानंतरही त्यांना प्लेऑफमध्ये थेट प्रवेश करता येणार नाही. कारण त्यांची सरासरी तितकीशी चांगली नाही. चेन्नई संघाने आधी हैदराबादला आणि त्यानंतर गुजरातला पराभूत केल्यास त्यांना १६ गुणांची कमाई करता येईल. तसेच इतर संघांचे निकाल त्यांच्या बाजूने लागल्यास चेन्नईला प्लेऑफची आशा बाळगता येणार आहे; पण त्याआधी चेन्नईला उर्वरित दोन लढतींमध्ये मोठ्या फरकाने विजय आवश्यक आहेत..गोलंदाजी सुधारण्याची गरजचेन्नई संघाला गोलंदाजीत सुधारणा करावी लागणार आहे. लखनौविरुद्धच्या लढतीत मिचेल मार्श व जॉश इंग्लिसच्या झंझावाती सलामीसमोर चेन्नईचे गोलंदाज निष्प्रभ ठरले. मुकेश चौधरी, स्पेन्सर जॉन्सन व अंशुल कंबोज यांच्याकडून निराशा झाली. आता हैदराबादविरुद्धच्या लढतीत या सर्व गोलंदाजांना आपला खेळ उंचवावा लागणार आहे. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड व संजू सॅमसन यांच्या खांद्यावर चेन्नईचा फलंदाजी विभाग अवलंबून आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनचेन्नई सुपर किंग्ज (CSK):ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), आयुष म्हात्रे, शिवम दुबे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह आणि खलील अहमद.सनरायझर्स हैदराबाद (SRH):इशान किशन (कर्णधार/यष्टीरक्षक), ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, हेन्रीच क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, लियाम लिव्हिंगस्टोन, पॅट कमिन्स, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसेन, एशान मलिंगा आणि हर्ष दुबे.