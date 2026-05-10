Delhi Capitals: ‘हे अपयश जिव्हारी लागतं’; प्लेऑफमधून बाहेर पडल्यावर दिल्ली कॅपिटल्समध्ये निराशा, वेणुगोपाल राव भावूक म्हणाले..

नवी दिल्ली : गेल्या १८ वर्षांत एकदाही आयपीएलचे विजेतेपद मिळवू शकलो नाही आणि आता यंदाही हे शक्य नाही, त्यामुळे हे अपयश जिव्हारी लागत आहे, अशी खंत दिल्ली कॅपिटल्स संघाचे क्रिकेट संचालक वेणुगोपाल राव यांनी व्यक्त केली. .दिल्ली संघाला शुक्रवारी झालेल्या सामन्यात कोलकता संघाकडून मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. परिणामी, त्यांच्या प्लेऑफच्या आशा संपल्या आहेत. आयपीएलच्या इतिहासात दिल्ली आणि पंजाब या दोन संघांना अद्याप एकही आयपीएल जिंकता आलेली नाही. २०२० मध्ये दिल्ली संघाने उपविजेतेपदापर्यंत मजल मारली होती..IPL 2026 : युझवेंद्र चहल 'ओपनिंग'ला येणार? पंजाब किंग्सची मालकीण Preity Zinta ने मान्य केली मागणी; म्हणाली, तुझ्यासाठी कायपण...अर्थातच १८ वर्षांनंतरही असे अपयश येत राहिले तर दुःख होणारच. आयपीएलमध्ये मी खेळलो आहे, तेव्हाही विजेतेपद मिळवायची इच्छा होतीच; पण आता प्रशिक्षक आणि प्रशासक म्हणूनही ही इच्छा पूर्ण झालेली नाही, अशी खंत वेणुगोपाल राव यांनी व्यक्त केली. वेणुगोपाल राव हे २०११ ते २०१३ मध्ये खेळाडू म्हमून दिल्ली संघातून खेळले आहेत..दिल्ली संघाने या मोसमाची सुरुवात दोन शानदार विजयाने केली होती; परंतु त्यानंतर त्यांची लय बिघडली. ११ पैकी सात सामने त्यांनी गमावले आहेत. मी केवळ एका क्षेत्रात आम्ही कमी पडलो, असे सांगणार नाही. कारण वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात अपयशी ठरलो. पंजाबविरुद्ध धावांचा डोंगर उभा केला; परंतु त्या वेळी सोपे झेल सोडले. काही सामन्यांत गोलंदाजांनी प्रभावी मारा केला, त्या वेळी फलंदाजांनी निराशा केली, असे राव यांनी विश्लेषण केले..IPL मधून 'इम्पॅक्ट प्लेयर'चा पत्ता कट होणार? बीसीसीआयच्या बड्या अधिकाऱ्याने दिले मोठे संकेत; पाहा काय आहे कारण.परिस्थितीनुसार बदल करण्यात काही सामन्यांत आमचे फलंदाज अपयशी ठरले. एकूणच पाहिले तर फलंदाजीत आम्ही मोठी सुधारणा करणे आवश्य होते. काही सामन्यात चार-पाच फलंदाज लवकर बाद होऊनही सामने जिंकले; परंतु व्यापक विचार करता फलंदाजांनी घोर निराशा केली, असे राव म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.